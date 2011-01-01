Osapp, agenti sventano fuga dopo udienza Tribunale Torino

Il tentativo di fuga dopo un'udienza al Tribunale di Torino è stato sventato da tre agenti della polizia penitenziaria. Lo riferisce l'Osapp in una nota, spiegando che l'episodio è avvenuto ieri intorno alle 16, mentre veniva riportato verso il furgone, dopo una direttissima. Il detenuto, di origine straniera, a quanto viene riportato, ha strattonato gli agenti per scappare, ma una agente donna è riuscita a bloccarlo, insieme ad altri due colleghi intervenuti subito dopo. C'è stata una breve colluttazione, in cui i tre agenti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in sette giorni per due di loro e in due giorni per il terzo. "Un intervento encomiabile da parte della scorta, che ha dimostrato ancora una volta fermezza, professionalità e determinazione - dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp -. La polizia penitenziaria continua a garantire sicurezza ed efficienza, nonostante le gravi carenze di personale e risorse. Auspichiamo che l'Amministrazione riconosca concretamente il valore di questi colleghi, che hanno agito con grande senso del dovere".