Domenica ancora con il caldo, poi severa fase di maltempo al Sud

Un vasto campo di alta pressione sull'Europa occidentale, che si estende dalle Isole Britanniche fino all'Italia, garantisce condizioni di tempo stabile, soleggiato e caratterizzato da temperature sensibilmente superiori alla media climatologica stagionale. Analizzando i dati medi relativi alla seconda decade di ottobre, si osserva un'anomalia termica positiva compresa tra +3 e +4°C rispetto ai valori attesi per il periodo con punte massime intorno ai 25°C in diverse città del Centro-Sud, tra cui Firenze, Roma e Napoli. Qualche grado in meno al Nord, ma anche qui con valori ben al di sopra della norma stagionale. Un quadro che cambierà nel corso della prossima settimana, riferisce Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, con l'arrivo di un nuovo impulso freddo in discesa dal Nord Europa che andrà a rinvigorire una vasta area depressionaria tutt'ora presente sul bacino del Mediterraneo "favorendo la formazione di un nuovo e potente ciclone che trarrà ulteriore energia dalle acque ancora miti dei nostri mari". "La traiettoria esatta del vortice - spiega Gussoni - è ancora in fase di definizione, ma le proiezioni più aggiornate indicano un possibile impatto diretto su Sicilia e Sardegna, già a partire da mercoledì 15 ottobre. Su queste regioni, e in parte del Sud peninsulare, sono attese precipitazioni intense e persistenti, con alta probabilità di temporali violenti e, localmente, nubifragi". NEL DETTAGLIO Domenica 12. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: nubi in Sardegna e Sicilia, rare piogge. Lunedì 13. Al Nord: qualche nuvola in più. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: nubi sparse, specie in Sardegna. Martedì 14. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: molte nubi in Sicilia e Sardegna, occasionali piogge. Sole altrove. Tendenza: Vortice Mediterraneo in formazione, forti rovesci temporaleschi su Isole Maggiori e parte del Sud. Stabile altrove.