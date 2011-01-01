Associazione Marco Pannella, scritte contro ebrei a Torino

"Gravi scritte con il simbolo ebraico sulle panchine del Valentino". A riferirne la comparsa è l'Associazione Marco Pannella di Torino, in una nota. "Questa mattina - spiega l'associazione - una famiglia di religione ebraica ha notato su alcune panchine del Parco del Valentino alcune stelle di David con la scritta 'fuck', vicino al castello, sul lato corso Massimo D'Azeglio". L'Associazione Marco Pannella di Torino "ha inviato al Comune e ai carabinieri la segnalazione con la foto che documenta l'ignobile gesto".