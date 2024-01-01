Guala Closures acquisisce Kwk, entra nei tappi farmaceutici

Guala Closures, leader per i tappi di vini e liquori, nata ad Alessandria, acquisisce Kwk (Kunststoffwerk Kremsmünster), produttore austriaco di chiusure in plastica e dispositivi di dosaggio di precisione per il farmaceutico e nutraceutico, hanno siglato un accordo. Fondata nel 1950 e con sede a Kremsmünster, Kwk ha registrato ricavi per circa 18 milioni nei 12 mesi conclusi a giugno 2025. "L'acquisizione è pienamente coerente - commenta, in una nota, Andrea Lodetti, ceo Guala Closures - con la nostra visione strategica di espansione in settori solidi e ad alto valore. Il forte posizionamento di mercato di Kwk, unito alla nostra esperienza nei sistemi di antimanomissione e anticontraffazione, genererà importanti sinergie per garantire un utilizzo sicuro dei medicinali al paziente finale". Manfred Habermann, attuale proprietario e ceo di Kwk, resterà alla guida della divisione farmaceutica e riporterà direttamente a Lodetti.