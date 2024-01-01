A 68 anni rapina farmacie e centro scommesse, arrestato

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Moncalieri hanno arrestato a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud, un uomo di 68 anni, italiano e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di una serie di rapine a farmacie e centri scommesse nel Torinese. Il fermo è avvenuto in un appartamento di corso Traiano, dove il sospettato era ospite di un conoscente. Durante la perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato il casco integrale e gli indumenti utilizzati nei colpi, oltre alla moto di grossa cilindrata usata per la fuga. Le indagini dei carabinieri erano partite dopo la rapina in un centro scommesse di Orbassano e quella a una farmacia di Nichelino, avvenute nelle scorse settimane. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva scontato una pena per una lunga serie di rapine a farmacie commesse in passato sempre nella provincia di Torino. Per questo era stato detenuto fino al 2024. Per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, il sessantottenne è stato sottoposto a fermo e portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il gip ha convalidato il provvedimento, disponendo la custodia cautelare in carcere.