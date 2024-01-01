ECONOMIA DOMESTICA

Transizione verde, in Piemonte oltre il 50% delle offerte di lavoro resta scoperto

La green economy è il settore del futuro, ma le aziende non riescono a reclutare figure preparate sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. Tra le province piemontesi Cuneo e Biella si distinguono, ma in negativo

“Il rischio è di avere una transizione verde senza lavoratori green”, è l’allarme che ha lanciato Marco Granelli, il presidente di Confartigianato, durante l’evento inaugurale della Settimana per l'Energia e la Sostenibilità che si terrà dal 20 al 25 ottobre in tutta Italia. A preoccupare è il fatto che le imprese italiane non riescano a trovare sul mercato figure professionali preparate in tema di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Nel 2024 infatti il 49,4% delle posizioni aperte non sono state occupate e in Piemonte il dato è superiore a quello della media nazionale.

I dati

I numeri sono quelli dell’anno scorso. La fotografia che viene scattata è preoccupante: nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 lavoratori in grado di essere inseriti nel mercato della “transizione verde”. Ben il 49,4% della richiesta.

A guidare la classifica italiana delle regioni messe peggio da questo punto di vista sono il Trentino-Alto Adige (58% di lavoratori introvabili), l’Umbria (56,8%) e il Friuli-Venezia Giulia (56,6%), ma anche il Piemonte non naviga in buone acque attestandosi al 52,4% di posizioni lavorative scoperte. In testa alle province piemontesi che si distinguono in negativo ci sono Cuneo che sfiora il 60% (58,3%) e Biella che registra un 57,7%.

Micro e piccole imprese

Se la situazione in generale comincia a essere allarmante, calandosi nello specifico della realtà delle micro e piccole imprese diventa quasi emergenziale. Secondo Confartigianato lo scorso anno le piccole imprese hanno previsto l'assunzione di 1.616.460 lavoratori con competenze green, ma oltre la metà, il 55,6% pari a 899.040 unità, sono stati di difficile reperimento. In particolare, nelle imprese artigiane, su 235.420 lavoratori green da assumere, ben 148.030 (il 62,9%) sono risultati introvabili.

Il Piemonte si distingue anche in questa ulteriore classifica sfiorando il podio con il 60,7% di irreperibilità. “Stiamo lasciando scoperti centinaia di migliaia di posti di lavoro che rappresentano un'opportunità straordinaria per i giovani e per la competitività del nostro Paese”, spiega Granelli, “La sostenibilità non è solo una scelta etica, ma un'opzione strategica di crescita economica, che oggi viene frenata dalla carenza di competenze. Serve una riforma della formazione tecnica e professionale che metta l'ambiente e l'efficienza energetica al centro dei programmi scolastici, rafforzando i percorsi di istruzione duale e di apprendistato”.