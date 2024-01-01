Paonessa-Pompeo (Pd): “Regione sostenga la salute mestruale”

"Parlare di mestruazioni non può più essere un tabù. La salute mestruale è un tema che riguarda la dignità, l'equità e il diritto alla salute. Per questo abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale che impegna la Giunta a intervenire con misure concrete per garantire l'accesso ai prodotti igienico-sanitari e per promuovere una corretta educazione mestruale". Lo affermano le consigliere regionali Pd Laura Pompeo e Simona Paonessa. "Troppo spesso - dicono - l'acquisto di beni essenziali per le donne come quelli mestruali è, infatti, vincolato dalla capacità economiche delle persone e delle loro famiglie. Secondo il rapporto Istat, in Italia, quasi il 10% degli individui, si trova in una condizione di povertà assoluta: questo comporta anche la rinuncia a beni di prima necessità". "Il ciclo mestruale - concludono le consigliere Pd - non può essere un lusso. È tempo di garantire a tutti pari dignità, informazione e accesso ai beni essenziali per il benessere e la salute. La salute mestruale è questione di dignità e giustizia sociale. La Regione faccia la sua parte".