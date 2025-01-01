Regioni Ue contro nuovo bilancio, "no a centralizzazione"

Il prossimo bilancio Ue (2028-2034) "è una scelta politica sul tipo di Europa che vogliamo" e la proposta della Commissione europea mette in crisi "il legame diretto tra l'Ue e le sue regioni". Lo affermano i territori nell'annuale rapporto sullo 'Stato delle regioni e delle città 2025' realizzato dal Comitato europeo delle Regioni e presentato per l'avvio della 23esima Settimana europea delle regioni e delle città a Bruxelles. Il rapporto - giunto alla sua sesta edizione - mette in guardia contro il rischio di una 'centralizzazione' dei fondi Ue, che non garantisce il pieno "sostegno della politica di coesione a tutte le regioni".