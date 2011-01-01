Rossi (Commissione Legalità), potenziare controlli nelle Asl

"Di fronte a situazioni come quelle descritte serve un potenziamento rigoroso e serio degli organismi e delle procedure di controllo e verifica su quanto avviene nelle Asl: abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le azioni per prevenire situazioni di questo tipo". Lo spiega in una nota il presidente della Commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte, Domenico Rossi, in merito all'inchiesta che coinvolge Asl TO4. Inchieste come questa "al netto della presunzione di innocenza per le singole persone coinvolte, non possono e non devono lasciarci indifferenti poiché se le accuse dovessero essere confermate - evidenzia - ci troveremmo di fronte a comportamenti di una gravità inaudita, da condannare con fermezza". In commissione legalità "audiremo con urgenza la nuova responsabile del settore anticorruzione del settore sanità, che per troppi mesi è rimasto senza dirigente, come avevamo denunciato a maggio di quest'anno. Vogliamo capire quali sono le attività che la Regione può mettere in campo per prevenire situazioni di questo tipo e se c'è personale adeguato dedicato a tale scopo - prosegue -. A maggior ragione guardando al piano di edilizia sanitaria per prevederà lavori per diverse centinaia di milioni di euro. Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia".