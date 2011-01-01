Cerence, sciopero e presidio il 14 ottobre

Tornano in piazza i lavoratori della Cerence, la multinazionale americana che opere nei servizi di intelligenza artificiale per il settore automotive. L'azienda all'inizio di settembre ha annunciato la chiusura di tutte le attività a Torino con il licenziamento collettivo per tutti i 54 lavoratori della sede. Domani 14 ottobre ci sarà uno sciopero e i lavoratori manifesteranno davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale. "Il tempo passa - spiegano Slc Cgil e Fistel Cisl - e la procedura incombe. Il 17 ottobre scadranno i termini della prima fase della procedura di licenziamento collettivo. Il 10 settembre abbuiamo chiesto un incontro al presidente Cirio e agli assessori competenti Chiorino e Marnati. Il 26 settembre abbiamo chiesto audizione alla Commissione regionale competente. Vogliamo provare a spiegare il rischio che sta correndo il nostro territorio, la nostra Regione, attraverso la dispersione di altissime professionalità utili alle abilitazioni dei lavori futuri. Professionalità che, se non protette, se non trattenute, rischiano di essere disperse. Apprendiamo con interesse l'invito a cena del mondo delle imprese e delle istituzioni regionali fatto al mondo delle multinazionali dei settori tecnologici con l'intento di attrarre capitali ed investimenti sul territorio. Bene. Cominciamo a non disperdere ciò che già abbiamo".