ECONOMIA DOMESTICA

Lavoro, frenata in Piemonte: calano le assunzioni, cresce il mismatch domanda-offerta

A ottobre sono previsti 30.270 contratti, in calo del 7% rispetto all'anno scorso. Servizi il settore trainante (67,5% delle entrate), segue industria (28,9%) e primario (3,6%). Solo il 27% sarà stabile, mentre quasi una figura su due (47%) è difficile da reperire

Ottobre si apre con una battuta d’arresto per il mercato del lavoro piemontese. Secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro le imprese della regione prevedono 30.270 nuovi contratti di lavoro per il mese in corso, che diventano 77.600 considerando l’intero trimestre ottobre-dicembre 2025. Rispetto a un anno fa, il quadro è in peggioramento: -2.290 entrate lavorative rispetto a ottobre 2024 (-7%) e -6.950 assunzioni sul trimestre. La flessione è diffusa in quasi tutti i comparti, segnale di una domanda occupazionale in rallentamento.

Sul piano nazionale le imprese programmano circa 520 mila assunzioni nei settori industria, servizi e primario, con una flessione del 2,6% rispetto a ottobre 2024. Il Piemonte pesa per il 5,8% del totale italiano e per il 21,8% delle assunzioni previste nel Nord Ovest, confermandosi una delle aree più dinamiche del Paese, ma in evidente fase di rallentamento.

Servizi in calo, industria in affanno

Il settore dei servizi continua a rappresentare la fetta più ampia della domanda con 20.440 ingressi (67,5% del totale), ma in diminuzione di circa 1.300 unità rispetto allo scorso anno. L’industria si ferma a 8.750 contratti (28,9%), in calo di 1.340 unità, mentre il primario — agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca — mostra un’inversione di tendenza con 1.080 assunzioni (+350 rispetto a ottobre 2024).

Nel dettaglio dei servizi, il turismo (alloggio, ristorazione e servizi turistici) guida la domanda con 4.830 ingressi, seguito dal commercio (4.480) e dai servizi alla persona (4.180).

Precarietà e piccole imprese

Il lavoro rimane precario: solo il 27% dei contratti sarà stabile (tempo indeterminato o apprendistato), mentre il 73% avrà una durata determinata. A trainare l’occupazione sono soprattutto le micro e piccole imprese, responsabili del 58,4% delle assunzioni; le medie aziende pesano per il 18,1%, le grandi per il 23,5%.

Il 79% delle entrate riguarderà personale dipendente, il 14% lavoratori somministrati e il resto collaboratori o altre forme di lavoro non dipendente.

Profili richiesti e livelli di istruzione

Tra i nuovi assunti, il 14% sarà laureato, il 26% diplomato, mentre la quota più consistente riguarda chi possiede una qualifica professionale (37%) o la sola scuola dell’obbligo (21%).

Sul fronte delle mansioni, il 27% delle entrate riguarda professioni commerciali e dei servizi, il 30% operai specializzati e conduttori di impianti, il 20% tecnici e specialisti, il 7% impiegati e il 16% profili generici.

Un’assunzione su tre (34,6%) riguarderà giovani sotto i 30 anni, mentre nel 22% dei casi le imprese prevedono di assumere personale immigrato.

Cresce il mismatch tra domanda e offerta

Il vero nodo resta la difficoltà di reperimento: quasi una figura su due (47%) è difficile da trovare, principalmente per mancanza di candidati idonei (31,8%) o preparazione inadeguata (12%).

Il problema è particolarmente grave tra operai specializzati e conduttori di impianti (58,6%) e tecnici ad alta qualificazione (50,4%). Le figure più difficili da reperire sono fonditori, saldatori, calderai, montatori di carpenteria metallica (76,3%), meccanici e manutentori (73,6%), tecnici informatici e delle telecomunicazioni (63,9%) e tecnici della salute (60,3%).

Anche nel settore dei servizi emergono criticità: il 41,3% delle professioni commerciali e dei servizi risulta difficile da coprire, con punte del 77,6% nei servizi sanitari e sociali e del 58,6% nella cura estetica.

Titoli di studio e aree più critiche

La difficoltà cresce con il livello d’istruzione: le imprese segnalano problemi di reperimento nel 63,8% dei casi per i diplomati ITS e nel 48,4% per i laureati, in particolare nei percorsi medico-odontoiatrici (84%) e chimico-farmaceutici (72,6%).

Tra i diplomati, le criticità maggiori si registrano negli indirizzi produzione e manutenzione industriale (68,7%) e turismo ed enogastronomia (65,9%); tra le qualifiche professionali spiccano benessere (75,4%) ed edile (72,2%).

Un mercato che chiede competenze

Il Piemonte conferma così una tendenza ormai strutturale: la domanda di lavoro resta sostenuta, ma la distanza tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dal mercato continua ad allargarsi. Un problema che tocca in particolare i profili tecnici e specializzati e che, senza un maggiore raccordo tra formazione e imprese, rischia di diventare un freno alla competitività regionale.