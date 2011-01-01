ECONOMIA DOMESTICA

Confindustria suona la sveglia a Meloni. Gay: "Basta scuse, investimenti unica via"

All'assemblea di Assolombarda, il presidente dell'Unione Industriali di Torino condivide i timori di Orsini sulla manovra: "Bisogna rimettere l'industria al centro". Il padrone di casa Biffi il più critico di tutti: "Siamo diventati i cugini poveri d'Europa"

Meloni amica delle imprese, ma solo a parole. L’assemblea generale di Assolombarda, oggi a Milano, ha dato vita a una serie di stoccate un Governo che, in vista della Manovra di fine anno, rischia di perdere il treno della competitività. Un j'accuse piuttosto evidente, a partire dalle parole di Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali di Torino, che suonano come un monito all’esecutivo: “Rimettere al centro l’industria come attrattore di opportunità è prioritario. Non ci sono scuse”. A pochi mesi dalla fine degli incentivi, Gay non usa mezzi termini: servono misure a leva per ridare ossigeno a un settore strangolato dalla burocrazia e dalla miopia politica. “Le risorse sono poche? Usiamole bene. Investire sull’industria è l’unica strada per non finire schiacciati in Europa”, ha tuonato, richiamando la necessità di competere con i big del continente.

“Più coraggio o restiamo fanalino di coda”

Non meno pungente il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, che ha alzato i toni: “Sul Bilancio serve più coraggio: basta con le promesse, vogliamo fatti”. A preoccupare Biffi in particolare sono i dati sugli investimenti: nel 2024, la Germania ha investito 44,9 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, mentre l’Italia si è fermata a un misero 13,5. “Loro spendono 538 euro a testa, noi 229. Così non si va da nessuna parte”, ha tuonato, chiedendo al Governo di smettere di giocare al ribasso e puntare tutto sull’innovazione per colmare un gap che ci rende “i cugini poveri d’Europa”. Anche sul fronte energetico, Biffi non ha risparmiato critiche: “Le fonti rinnovabili come fotovoltaico ed eolico sono ferme al palo per vincoli assurdi e lentezze autorizzative. Svegliamoci: gas verdi e nucleare di nuova generazione non sono optional, sono la via per un’energia competitiva e sostenibile. Basta pregiudizi ideologici”.

“Senza investimenti, la crescita è un miraggio”

Anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini non ha nascosto la sua frustrazione: “La crescita non si fa con le chiacchiere, ma con gli investimenti. Punto”, ha dichiarato; e citando il caso della Zes unica – 5,6 miliardi di fondi pubblici che hanno generato 28 miliardi di investimenti privati e 35mila posti di lavoro – Orsini ha sfidato il Governo: “Questo è debito buono, non le solite spese a pioggia. In un mondo incerto, le imprese non investiranno senza incentivi chiari. La parola crescita deve essere scolpita nella Manovra”.

Dopo l’assemblea milanese di oggi, Orsini porterà il suo messaggio a Torino il prossimo venerdì 17 ottobre, dov’è atteso all’assemblea dell’Unione Industriali. Un’altra occasione in cui gli imprenditori manderanno il loro messaggio forte e chiaro al governo di Giorgia Meloni: la pazienza degli industriali è finita e la Manovra 2026 deve essere un punto di svolta, con investimenti, innovazione ed energia sostenibile al centro. In caso contrario, l’Italia rischia di restare indietro, relegata sempre più al ruolo di spettatore.