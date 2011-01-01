Lo Russo: “Amajou ci invita a non restare spettatori per la pace”

"Abderrahmane mi ha confidato che sapere delle piazze italiane piene di persone che manifestavano per la pace ha dato grande forza a lui e ai suoi compagni di viaggio. Le sue parole ci ricordano quanto il legame con la nostra comunità possa diventare una risorsa di speranza e solidarietà. Torino è una città che non rimane indifferente: è una comunità che si riconosce nei valori di pace, giustizia e dialogo. In un tempo in cui i conflitti e le divisioni sembrano moltiplicarsi, la testimonianza di Abderrahmane ci invita a non restare spettatori, ma costruttori di pace, ogni giorno". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che oggi ha incontrato a Palazzo Civico il presidente di Action Aid Italia, Abderrahmane Amajou, di recente rientrato dalla missione della Global Sumud Flotilla dopo la detenzione in Israele. "Mi hanno colpito la serenità e la forza con cui ha descritto quei momenti difficili - racconta il sindaco sui social -: parole che trasmettono un profondo senso di dignità, coraggio e speranza. L'ho ringraziato per il suo coraggio e per l'impegno con cui rappresenta i valori della nostra città e gli ho chiesto di continuare a raccontare la sua esperienza nelle scuole, nei quartieri, nelle associazioni, perché la pace nasce anche dall'ascolto, dal dialogo e dalla capacità di mettersi nei panni dell'altro. Torino è orgogliosa di lui - conclude - e di tutte le persone che, con la forza dell'esempio, rendono visibile un messaggio di pace e di giustizia".