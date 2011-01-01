Piemonte, allo studio legge recupero edilizia sociale

In Piemonte è allo studio una legge per la ristrutturazione delle case popolari che incentivi i lavori che non vengono fatti per mancanza di risorse. L'idea è quella di permettere il restauro a carico dei Comuni o di altri enti pubblici, che poi possono farne un uso temporaneo, prima di restituire gli immobili alla loro destinazione di case popolari. Se ne è discusso oggi in una seduta congiunta della I e della II Commissione del Consiglio regionale. L'assessore Maurizio Marrone ha spiegato che la finalità principale della legge "è di consentire il recupero di quella grande parte di patrimonio di edilizia sociale rimasto bloccato dalla necessità di importanti lavori di manutenzione, che non si riescono a fare". In sostanza si consentirebbe agli enti proprietari, soprattutto i Comuni, di investire in progetti provvisori che consentano il recupero dell'immobile per l'assegnazione. Per esempio, "il ministero dell'Istruzione chiede di avere degli alloggi per degli insegnanti fuori sede e si fa carico dei costi di manutenzione di quegli alloggi: esaurito il progetto di accoglienza degli insegnanti, questi alloggi ritornano a tutti gli effetti a essere case popolari, però assegnabili e non bloccate perché intanto sono state ristrutturate. Si userebbero in questo modo le risorse che gli enti ora utilizzano per accogliere i loro dipendenti". Le opposizioni, pur apprezzando la finalità del disegno di legge, hanno evidenziato l'importanza di approfondimenti. Sul provvedimento ci saranno consultazioni con la Conferenza dei sindaci, i sindacati di categoria e altri soggetti interessati.