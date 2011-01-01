SALA ROSSA

"Sindaco sotto Askacco", sberleffi per il benecomunista Lo Russo

La maggioranza nega le comunicazioni in Consiglio comunale su Askatasuna. Il centrodestra insorge. Il centro sociale dovrebbe essere vuoto invece venerdì scorso la Digos ha notificato ad alcuni militanti atti giudiziari. Il "patto di collaborazione" violato - VIDEO

“Sindaco sotto Askacco” dei violenti, ma anche di parte della sua maggioranza. Quella più a sinistra che fa riferimento ad Avs e che tanto ha lavorato per siglare il patto di collaborazione che ha inserito Askatasuna nell’elenco dei “beni comuni” per la riconversione del centro sociale. Un patto che, dopo quanto accaduto venerdì scorso, crea qualche imbarazzo a Palazzo Civico. Intanto in Sala Rossa è andata in scena l’ennesima protesta del centrodestra, che ha sventolato una serie di cartelli in faccia al primo cittadino. Lo Russo, in apparenza divertito, l’ha presa sul ridere, ma non ha colto l’occasione per spiegare perché all’interno del centro sociale di corso Regina Margherita ci fossero persone.

Il fatto

A svelare il segreto di Pulcinella è stata la digos venerdì mattina, quando si è presentata al civico 47 di corso Regina Margherita per consegnare due notifiche giudiziarie ad altrettanti militanti del centro sociale. Evidentemente l’immobile non è disabitato, come invece dovrebbe essere in seguito al patto di collaborazione che il Comune ha siglato con alcuni garanti vicini all’area progressista cittadina, tra i quali lo psichiatra Ugo Zamburru e il fondatore dei Subsonica, Max Casacci. Il patto prevede infatti due condizioni fondamentali: la rinuncia alla violenza e la piena sospensione delle attività durante i lavori di messa in sicurezza. Due presupposti che le cronache di questi giorni sembrano smentire platealmente.

Una violazione talmente evidente da essere per l’assessore regionale Maurizio Marrone un “assist involontario” alla sua battaglia contro il progetto di regolarizzazione. Da qui la decisione di rivolgersi alla Procura. “Riteniamo doveroso fare un esposto penale in Procura perché mentre a Palazzo Civico qualcuno sta chiudendo gli occhi, le strade di Torino continuano a bruciare”, aveva spiegato Marrone poche ore dopo l'intervento della polizia che aveva portato alle notifiche di 13 rinvii a giudizio per altrettanti militanti No Tav e di Askatasuna.

La protesta

Soprattutto di questo avrebbero voluto parlare i consiglieri comunali del centrodestra, ma sono state negate le comunicazioni richieste da Enzo Liardo di Fratelli d’Italia e da Silvio Viale dei Radicali +Europa. “Più volte il sindaco ha ribadito che condizione necessaria per il patto è che lo stabile sia vuoto, cosa che non è e adesso è stato anche certificato dalle forze dell'ordine con la consegna della notifica. Altro elemento previsto dal patto di collaborazione il ripudio della violenza, anche questo disatteso. Chiediamo dunque che il patto venga revocato”.

La protesta contro Lo Russo

Da qui la plateale protesta durante la quale hanno sventolato in faccia al sindaco alcuni cartelli con sopra i volti di Marco Grimaldi, Alice Ravinale, Jacopo Rosatelli e Sara Diena, e la scritta “Sindaco sotto Askacco”. È l’ennesima volta che in Sala Rossa entra di prepotenza la questione Askatasuna. Al centro della discussione non solo il fatto che all’interno dell’immobile potrebbero viverci ancora delle persone, ma soprattutto l'accusa che la Procura della Repubblica assegna ad alcuni militanti del centro sociale in riferimento a specifici atti di violenza avvenuti durante alcune manifestazioni. Tra queste gli scontri avvenuti in occasione delle manifestazioni contro la Torino-Lione in Valsusa.

“Sceneggiate che non intimidiscono”

“Se la destra, che governa a Roma e in Regione, mettesse anche solo un centesimo delle energie che spende per prendersela con l’immobile di Corso Regina Margherita 47 in iniziative utili per la cittadinanza torinese ci sarebbe da festeggiare”, è il commento di Sinistra ecologista, “i cartelli con le nostre facce non sono nulla rispetto al ministro Zangrillo che posa sotto l’immobile per una photo opportunity con tanto di cartelli “Lo Stato sta arrivando” o alla Lega che con Fabrizio Ricca ha introdotto nella normativa regionale la rappresaglia sui fondi da destinare al Comune in caso di prosecuzione del progetto, o ancora all’assessore Marrone di Fdi che ingolfa i tribunali con cause di varia natura pur di fermare il progetto”.

Sinistra ecologista poi spiega che “le attività all’interno del centro sono sospese da tempo in attesa che possano partire i lavori, ma è falso che l’immobile non si possa usare: il cortile è aperto, l’immobile è accessibile, soltanto alcune parti dello stabile devono rimanere vuote per questioni di sicurezza dovute alle condizioni della struttura. Queste sceneggiate non intimidiscono nessuno”.