Confindustria, cresce il pessimismo tra imprese della Granda

Peggiorano, nel quarto trimestre 2025, le previsioni delle imprese cuneesi intervistate dal centro studi di Confindustria. Le stime vedono un calo del 9,5% nel saldo ottimisti-pessimisti in merito alla produzione manifatturiera (dal -1,3% del terzo trimestre), con -10,8% sui nuovi ordini (da -5,2%) e -12,9% sugli ordini export (contro il -8,2% precedente). "Per il secondo trimestre di fila, vediamo Cuneo peggiorare nei dati fondamentali della manifattura" conferma la direttrice di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio. Il dato risente, più ancora che della questione dazi, della recessione in Germania che condiziona l'export della Granda. Già nel primo trimestre, ricorda Elena Angaramo del centro studi confindustriale, "i dati a consuntivo vedevano una riduzione di scambi con Francia e Germania che ha impattato molto di più rispetto agli Usa: anche il mercato del Regno Unito è entrato in sofferenza". Restano comunque solidi i fondamentali, sottolinea il presidente degli industriali cuneesi Mariano Costamagna: "Nell'occupazione facciamo meglio di tante altre territoriali piemontesi e l'utilizzo degli impianti continua a essere notevole". In lieve flessione la previsione di ricorso alla Cig (5,7%), in una provincia, la sola in regione assieme a Verbania, dove la disoccupazione si mantiene inferiore al 3%.