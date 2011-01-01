GRANA PADANA

Vannacci manda a picco la Lega, fronte del Nord alla resa dei conti

Nelle regionali in Toscana il Carroccio si ferma al 4,5%: un tracollo rispetto al 22% di cinque anni fa. Sul banco degli imputati finisce inevitabilmente il Generale, che ha riempito le liste di suoi fedelissimi. E nel partito c'è chi gongola amaro

Vannacci fa flop, e la vecchia guardia stappa lo champagne. Lo scrutinio non ancora terminato, ma il risultato della Lega alle regionali in Toscana è impietoso: sotto il 5%, un autentico tracollo rispetto al 22% di cinque anni fa. E il responsabile della campagna elettorale del Carroccio, il generale Roberto Vannacci, finisce inevitabilmente sul banco degli imputati: la sua ascesa all’interno del partito, che sembrava inarrestabile, rischia di subire una brusca battuta d’arresto. E al nord più di qualcuno gongola.

Giani a valanga, Lega ai minimi storici

Se la riconferma del governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto dal Partito democratico e dal resto del campo largo, non è mai stata davvero in discussione, le proporzioni della sconfitta sono notevoli: il candidato del centrodestra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, si ferma poco sopra il 40%, ben al di sotto delle aspettative. Ma se Fratelli d’Italia resta comunque il secondo partito della regione con il 26%, dietro solo al Pd (35%), per la Lega è una disfatta senza precedenti: con un risultato che non va oltre il 4,5%, il Carroccio finisce nettamente dietro Forza Italia (6%) e perde 17 punti rispetto alle regionali di cinque anni fa, quando espresse anche il candidato presidente, l’europarlamentare Susanna Ceccardi.

Processo al Generale

La stessa Ceccardi che ha criticato la gestione della campagna elettorale da parte di Vannacci, che ha dato la precedenza ai suoi fedelissimi nella compilazione delle liste, togliendo spazio ad altri esponenti di lungo corso del Carroccio toscano, che hanno preferito abbandonare la nave. Il cambio di pelle dal verde dell’autonomia al nero dei nostalgici, propugnato da Vannacci e avallato dal segretario Matteo Salvini, non ha portato i frutti sperati, e quello che lui vedeva come il suo erede in grado di risollevare i consensi del partito (tanto da nominarlo vicesegretario), l’ha portato al peggior risultato della sua storia recente. E ora in casa Lega si apre la resa dei conti: la vecchia guardia leghista, legata a temi cardine come il federalismo e l’autonomia e che non ha mai digerito la svolta nazionalista, dopo aver osservato silente l’ascesa dell’ex parà della Folgore ora gongola amaro.

Fallimento su tutta la linea

La Lega a trazione vannacciana non solo non riesce a trattenere i voti dei militanti storici, che già da tempo le hanno voltato le spalle, ma non compensa nemmeno sottraendo consensi da destra a Fratelli d’Italia, che al contrario anche in una regione storicamente rossa come la Toscana conferma il suo stato di forma, attestandosi poco sotto il 27%, che rende il partito della premier Giorgia Meloni la seconda forza politica più votata della regione, dietro il Pd di Giani, che toglie le castagne dal fuoco alla “testardamente unitaria” Elly Schlein: dopo le dure sconfitte in Calabria e nelle Marche, la segretaria dem torna a sorridere, ma non bisogna dimenticare che proprio lei per lungo tempo ha accarezzato l’idea del cambio di candidato, preferendo un nome più gradito al Movimento 5 Stelle, altro sconfitto di questa tornata elettorale, collezionando poco più del 4%.

Buona l’affermazione invece di Alleanza Verdi Sinistra, che conferma la crescita a livello nazionale attestandosi poco sotto il 7%. Casa Riformista, la formazione civico-moderata che vede al suo interno Italia Viva di Matteo Renzi, è la seconda lista più votata della coalizione, sfiorando il 9%. Praticamente il doppio della Lega a trazione vannacciana: nella rossa Toscana il nero sfina solo i consensi. E i nemici interni del Generale non aspettavano altro per prepararsi a fargli la festa.