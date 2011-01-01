POLITICA & SANITÀ

Manina della Lega "corregge" il piano sanitario targato FdI

Nel testo manca il superamento della vituperata delibera 1-600 varata dalla giunta Chiamparino. L'assessore meloniano Riboldi continua ad additarla come male assoluto, ma non l'ha cancellata. Icardi prepara emendamenti riparatori, E marca un punto a favore

Il piano sociosanitario del Piemonte, così com’è stato scritto, potrebbe palesarsi alla prima occasione come un beffardo boomerang sulla fronte dell’assessore alla Sanità. Mai avaro di critiche alla famigerata delibera 1-600 che durante il piano di rientro e l’amministrazione di Sergio Chiamparino ridisegnò con pesanti vincoli la rete ospedaliera, Federico Riboldi rischia di trovarsela in pieno vigore normativo anche dopo l’atteso varo del nuovo strumento di programmazione sanitaria.

In punta di spadone

Non succederà, ma a scongiurare una sorta di cortocircuito avvertendone fin d’ora le eventuali conseguenze è chi da questo disinnesco di una boma ad orologeria è pronto a incassare il risultato politico o, comunque, a marcare politicamente l’operazione. A dispetto delle foto e conferenze stampa cosparse di melassa, la Lega non rinuncia di certo al suo ruolo, pur nel rispetto della lealtà tra alleati, tanto più su un terreno come quello della sanità, materia che ha dovuto cedere a Fratelli d’Italia nella seconda legislatura guidata da Alberto Cirio.

La fin troppo manifesta concordia tra Riboldi e il suo predecessore Luigi Icardi non impedisce a quest’ultimo e al suo partito di preparare, come peraltro più volte annunciato, una serie di emendamenti al testo oggetto da qui a dicembre delle audizioni itineranti per il territorio regionale definito dalla commissione consigliare presieduta dallo stesso Icardi.

Cravatta verde, penna rossa

Matita rossa in mano, la forza politica poi non così lieta di dover fare il junior partner dei meloniani specie su una materia come la sanità in cui conoscenza ed esperienza contano, coglie l’occasione per rimarcare se non l’errore certamente la dimenticanza nella predisposizione del testo.

“La 1-600 si può superare e archiviare solo con atti integranti il piano, che ad oggi non ci sono”. Il ragionamento di Icardi è tutto sommato semplice, ma finisce con il confermare ulteriormente le critiche diffuse verso un documento pieno di enunciati e buoni propositi, ma assai scarno di dati e indicazioni certe. Un compendio di princìpi che se lasciati senza traduzione concreta finirebbero non solo con il risultare poco o per nulla utili, ma soprattutto cozzerebbero contro quelle norme aspramente contestate dal centrodestra, assessore in primis, ma che nessuno di premurerebbe di abrogare o modificare.

Moirano e Schael

La delibera varata dalla giunta di centrosinistra presieduta da Sergio Chiamparino nel novembre del 2014, frutto del lavoro di drastico riordino della rete ospedaliera fatto dal direttore regionale della sanità Fulvio Moirano e dell’allora uomo dei conti inviato da Agenas di nome Thomas Schael, era stata la chiave principale seppur dolorosa per l’uscita dal piano di rientro. Per il centrodestra e non solo, una iattura i cui costi in termini di tagli si sono continuati a pagare per anni.

Adottare un piano sanitario atteso per anni e accorgersi poi di avere ancora tra i piedi quelle tabelle e quei numeri additati come uno dei mali peggiori per la sanità piemontese sarebbe anteporre la beffa al danno. Eppure fino ad oggi, come attesta il proposito della Lega, nessuno al vertice politico della sanità parrebbe essersene accorto. Un’occasione servita sul piatto d’argento per il partito di Salvini, lesto a vestire i panni del salvatore della patria, ma non di meno a segnare un affondo in punta di fioretto all’alleato meloniano.

Nel cassetto

Non va scordato che fin dall’inizio della legislatura Icardi ha ricordato più volte, di fronte a un piano di cui non s’intravvedeva neppure una prima bozza, che proprio lui aveva già fatto due terzi del lavoro e che sarebbe bastato completarlo per avere il Godot della sanità piemontese. E in quel lavoro c’erano pure numeri, parametri e indicazioni sulla rete ospedaliera aggiornata che se inseriti nel testo avrebbero evitato di ricorrere ad emendamenti per mandare in soffitta, come proclamato ripetutamente da Riboldi, la vituperata 1-600.

Numeri in contrasto

L’ex assessore ricorda gli studi sui posti letto, tra cui quello fatto da Agm Project Consulting adottato per i capitolati di molti futuri ospedali del Piemonte, e si chiede “come potrebbero conciliarsi, quando i progetti saranno completati, con i numeri della 1-600 se sarà ancora in vigore?”. Un’eventualità che in assenza delle modifiche e aggiunte che la Lega si appresta a mettere nero su bianco provocherebbero ben più di un cortocircuito.

Nella foto pubblicata da Riboldi sulla sua pagina facebook per celebrare la riunione “con gli amici e alleati del gruppo Lega in vista della discussione del nuovo piano sociosanitario”, Icardi non c’è. Le dietrologie sono spazzate via da un impegno dell’ex assessore nel cda dell’Istituto Superiore di Sanità e un mancato spostamento della riunione al grattacielo. Un’assenza che, tuttavia, il leghista pare deciso a compensare ampiamente con quegli emendamenti cui sta già lavorando, pochette verde e matita rossa in mano.