Sociale, Pd "congelati i contributi per non autosufficienti"

"E' di queste settimane la notizia che il consorzio Cisa31 di Carmagnola ha congelato i contributi per le persone non autosufficienti che vengono assistite a domicilio. Al 31 dicembre 2020 si trattava di 183 persone, di cui 56 gravissime e 127 gravi. Un fatto estremo che costringe le famiglie a farsi carico dei costi dell'assistenza, nell'attesa che i fondi statali e regionali arretrati vengano finalmente erogati al consorzio, e vadano a coprire anche i mesi congelati". Lo scrivono, in una nota, la consigliera regionale Monica Canalis (Pd) e Sabrina Quaranta, segretaria del Pd di Carmagnola "La Giunta Cirio - proseguono - invece di costruire un'alleanza con i Comuni, da anni promuove una campagna di scontro e di erosione delle competenze dei Comuni in materia sociale. Prima l'assessore Caucino aveva intavolato uno scontro tra Regione e Comuni sull'allontanamento dei minori dalla famiglia d'origine e sugli affidi, sull'aumento unilaterale delle tariffe delle Rsa nella quota sociale di competenza comunale e sul gioco d'azzardo patologico. Ora l'assessore Marrone continua su questa strada, trascurando il finanziamento dei Consorzi socio assistenziali, che sono l'ossatura delle politiche sociali piemontesi. La scarsa collaborazione con i Comuni tradisce un senso di diffidenza o, peggio, una volontà centralizzatrice, che mette in forte difficoltà gli Enti locali e in ultima istanza penalizza i cittadini piemontesi più fragili". "La Giunta Cirio - concludono - assiste passivamente all'indebitamento dei consorzi socio assistenziali e alle lunghissime liste d'attesa delle persone non autosufficienti e intanto moltiplica i posti per gli amici, frammentando ulteriormente la governance delle politiche socio sanitarie".