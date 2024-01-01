Lo Russo: “Su Metro 1 dato forte impulso alle manutenzioni”

Per la metropolitana di Torino "ho dato forte impulso al nuovo amministratore delegato a lavorare sulle manutenzioni, a recuperare risorse per questo. Lo stiamo facendo, ma dobbiamo recuperare un ritardo strutturale e anche il fatto che la nostra linea 1 della metro è bella ma ha anche dei difetti congeniti e cicli di manutenzione obbligatori molto lunghi ed è la ragione per cui non viaggia di notte, per i necessari controlli di sicurezza". A dirlo, nella diretta radio del martedì. il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sottolineando che "la linea 2 della metro non funzionerà così". E a proposito della nuova linea spiega che "sono state chiuse le offerte per la tecnologia sui treni, che è quella che farà la differenza su questo tipo di problemi. Attualmente - spiega - noi abbiamo un sistema di linea 'proprietario', per cui se devo cambiare una scheda o fare un intervento di manutenzione, c'è solo un fornitore al mondo in grado di fornirla. L'obiettivo della linea 2 è avere un meccanismo interoperabile per cui se si romperà un carrello di un vagone fra 10-15 anni il gestore potrà fare una gara e non ci sarà solo uno che vende quel tipo di carrello ma ci sarà un'offerta di mercato più larga Dal punto di vista della funzionalità e dell'estensibilità degli orari sarà una linea che non avrà i problemi della linea 1". In tema di trasporti il sindaco ha poi parlato della futura linea di tram metropolitano 12 il cui nuovo progetto e il caro materiali degli ultimi anni ha portato alla richiesta al ministero di un ulteriore stanziamento di 53 milioni. "Auspichiamo che il Governo - conferma Lo Russo - ci dia le risorse mancanti per completare questo grande progetto infrastrutturale".