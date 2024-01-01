Rapina e minacce a famiglia nel Torinese, arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni, italiano di origine nordafricana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Moncalieri (Torino) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Torino. L'uomo è accusato di rapina, incendio, minacce e porto abusivo di armi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, alla fine dello scorso maggio il giovane avrebbe prima rapinato il padre di un ragazzo di Moncalieri, sostenendo di vantare un credito nei confronti del figlio, e poi incendiato l'auto della famiglia. Le indagini hanno permesso di identificarlo e raccogliere elementi di riscontro, anche grazie al riconoscimento da parte delle vittime. Durante la perquisizione eseguita dopo l'arresto, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un manganello telescopico lungo 56 centimetri, otto colpi calibro 9 mm per pistola a salve e una piccola quantità di droga. Il 24enne è stato portato nel carcere 'Lorusso e Cutugno'di Torino.