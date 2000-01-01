ECONOMIA DOMESTICA

Funivia di Mera, arriva il via libera di Cirio (e Chiorino)

Ieri l'incontro a Borgosesia tra i sindaci dell'Unione Montana e la vicepresidente, con il governatore collegato da remoto. La Regione, attraverso Finpiemonte Partecipazioni e la sua controllata Monterosa 2000, si impegna a sborsare dieci milioni di euro

L’attesa è finita, la funivia che collegherà Scopello all’Alpe di Mera in Valsesia si farà. Nell’incontro che si è svolto ieri al Lingottino di Borgosesia tra i sindaci dell’Unione Montana e i vertici della Regione, quest’ultima ha garantito il supporto finale all’investimento, tramite la sua controllata Finpiemonte Partecipazioni. All’incontro erano presenti la vicepresidente e assessore alle Attività Produttive Elena Chiorino e il presidente della provincia di Vercelli Davide Gilardino, mentre il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla Montagna Marco Gallo hanno partecipato da remoto.

FdI mette il cappello

Se i sindaci del territorio, a partire dal presidente dell’Unione Montana Francesco Pietrasanta, si aspettavano un segnale da Cirio, ragion per cui molti amministratori sono passati a Forza Italia negli ultimi anni, a prendersi la scena sembra essere stata Fratelli d’Italia, visto che oltre alla vicepresidente Chiorino e a Gilardino al Lingottino c’era anche il capogruppo di FdI in Consiglio Regionale Carlo Riva Vercellotti, già presidente della provincia di Vercelli dal 2011 al 2019. Un modo per marcare il territorio e mettere il cappello su un’opera dal valore complessivo di quasi 25 milioni di euro: una cifra piuttosto ragguardevole in relazione al territorio, e che aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno, scettico sull’effettiva utilità della nuova struttura, che verrà finanziata per 4,5 milioni di euro dalla Provincia, dall’Unione Montana e dai comuni maggiormente interessati (Scopa, Scopello, Piode e Pila), per 10 milioni dallo Stato attraverso il bando del Ministero del Turismo e per i restanti 10 dalla Regione, che ha così sciolto la sua riserva.

Timori rientrati

La realizzazione della funivia era quindi strettamente legata al via libera del Grattacielo, tutt’altro che scontato alla luce dell’entità dell’investimento e di quanto accaduto nelle scorse settimane, dove i sindaci della Valsesia si sono dimostrati tutt’altro che compatti di fronte all’aumento delle loro quote in Monterosa 2000, la società – controllata dalla Regione attraverso Finpiemonte Partecipazioni – che gestisce gli impianti di risalita della valle e che si dovrà occupare di costruire l’opera. Il timore era proprio che la Regione si tirasse indietro sul più bello, vanificando il loro impegno patrimoniale, con un accantonamento annuale di 30 mila euro per 30 anni. L’assemblea di Monterosa 2000 che avrebbe dovuto sancire il via libera definitivo era inizialmente prevista per il 9 ottobre, ma è stata rinviata al 27, alimentando lo scetticismo. Ma l’incontro di ieri sembra aver messo tutto a posto, e il presidente dell’Unione Montana Pietrasanta non ha potuto nascondere il suo entusiasmo: “La nuova Telecabina dell’Alpe di Mera si farà! Una vittoria di tutto il territorio, della Valsesia, della Provincia, della Regione!”, ha scritto sui suoi canali social. Saranno sicuramente meno felici le tutt’altro che floride casse piemontesi: dopo mesi di tentennamenti e segnali ambigui, per Cirio è arrivato il momento di sborsare.