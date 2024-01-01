ACCADEMIA

Pacelli, il nome che divide UniTo. Guerra tra fazioni sul nuovo Cda

Fumata nera sul board e rinvio al 17 ottobre. Il Senato accademico, nella seduta di ieri, si arena tra veti incrociati e sospetti. In bilico un equilibrio già precario tra l'area scientifica e la componente più a sinistra dell'ateneo. Prima grana dell'era Prandi

Se il buongiorno si vede dal mattino… – sussurra qualcuno nei corridoi di via Verdi – “soma bin ciapà”. Il buongiorno, appunto, non promette nulla di buono per la nuova governance dell’Università di Torino. Lo stallo sulla designazione dei cinque membri interni del Consiglio di amministrazione nasconde una guerra intestina tra le diverse anime dell’ateneo. Da una parte il cosiddetto Coordinamento Unito, la corrente più a sinistra, vicina al prorettore Gianluca Cuniberti; dall’altra l’area scientifica, più prossima alla rettrice Cristina Prandi.

Il Senato accademico straordinario di ieri, lunedì 13 ottobre, si è chiuso con un nulla di fatto. Tutto rinviato al 17 ottobre, quando il gruppo di lavoro appositamente istituito dovrà presentare nuove ipotesi di “cinquine”. L’unica certezza, per ora, è che la travagliata consultazione di fine settembre non è servita a nulla.

Le fazioni in campo

Dietro la fumata nera, secondo fonti interne, ci sarebbe un tentativo di esclusione della professoressa Lia Pacelli dalla rosa dei membri interni del Cda. Un’operazione stoppata sul nascere dai rappresentanti del Coordinamento, che hanno fatto muro in difesa della loro candidata. Il fronte “scientifico”, invece, avrebbe spinto per una sostituzione nel nome della “competenza gestionale” e di una più equilibrata rappresentanza interna.

Ufficialmente, uno dei cinque nomi emersi dalla consultazione dei dipendenti di Unito dovrà essere sostituito da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il voto del 26 febbraio aveva infatti eletto soltanto docenti: Piercarlo Rossi, Guido Boella, Eleonora Bonifacio, Lia Pacelli e Umberto Ricardi. Uno di loro dovrà lasciare il posto.

Il nuovo pasticcio

Si tratta dell’ennesimo intoppo in un percorso già tormentato. Le consultazioni per il Cda erano state precedute da due ricorsi: quello del professor Giuseppe Martino Di Giuda e quello dell’avvocato Carlo Majorino, escluso dalla lista dei membri esterni.

Ora, invece di attenersi alla procedura statutaria – secondo cui è il Senato accademico a deliberare i nomi dei cinque membri interni – si è deciso di creare un nuovo gruppo di lavoro, composto da docenti, amministrativi e studenti. Questo organismo dovrà riesaminare gli undici curricula dei candidati e formulare nuove cinquine da sottoporre al Senato. Non più, quindi, sulla base del voto espresso dalla comunità universitaria, ma secondo altri criteri: parità di genere, esperienze gestionali e profili curricolari.

Il caso Pacelli

Il nodo resta quello della professoressa Pacelli, l’unica docente associata tra i candidati, priva dell’abilitazione alla prima fascia e con un curriculum in cui non emergono esperienze gestionali. È proprio su questi elementi che si gioca la partita per la sua possibile esclusione. Pacelli, tuttavia, può vantare 760 preferenze e il quarto posto nella consultazione, oltre al sostegno politico del prorettore Cuniberti, che difficilmente potrà accettare un Cda privo di almeno un rappresentante del Coordinamento.

C’è chi, nei corridoi dell’ateneo, sospetta che sia stata la stessa area di sinistra a far filtrare la notizia della possibile estromissione di Pacelli, proprio per blindarla. Innalzare il livello di allarme, del resto, serve spesso a rendere intoccabili i nomi in bilico.

Insomma, sotto il velo formale dei “curricula” e delle “parità di genere”, si intravede un braccio di ferro tutto politico, il primo vero scontro interno della nuova gestione Prandi. E in via Verdi si commenta: “Se il buongiorno si vede dal mattino…”