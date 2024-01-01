Stellantis, Imparato: "Stiamo eseguendo Piano Italia, impegni rispettati"

"Stiamo eseguendo il piano Italia in modo molto dettagliato. Gli impegni saranno mantenuti e assolutamente rispettati". Cosi il ceo di Maserati, Jean-Philippe Imparato, a margine della presentazione di 'Stellantis Philanthropy' questa mattina all'Heritage Hub Stellantis di Torino, il programma di supporto alle comunità in cui l'azienda opera che è partito dall'Italia. "Avevamo detto che avremmo portato la 500 ibrida a Mirafiori e il cambio eDct e così si procede. I volumi di mercato cambiano, ma il piano è scritto e firmato. Parliamo continuamente con Antonio Filosa e con Emanuele Cappellano, che supportano e proteggono il piano" ha aggiunto Imparato. "A settembre le vendite ai privati sono andate bene, tra l'8% e il 10%, gli ordini sono in crescita del 20%, anche i veicoli commerciali vanno bene. Quindi ci sono segnali di ripresa, il mercato si sta riprendendo - ha ancora detto Imparato -. Ci sono tanti modelli in arrivo anche per Fiat nel 2026, che sarà un anno di crescita. Le prospettive sono buone anche per gli stabilimenti oggi fermi. Con il lancio della 500 ibrida a Mirafiori scriviamo una storia nuova che non ha niente a che vedere con quella che abbiamo vissuto".