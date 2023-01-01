Lancio della bici dai Murazzi, sconto di pena per ventenne

È stata ridotta da 16 a 14 anni la pena per Sara Cherici, la ventenne condannata per concorso in tentato omicidio nel caso del lancio della bicicletta dai Murazzi di Torino, che nel 2023 rese tetraplegico lo studente palermitano Mauro Glorioso. La sentenza è arrivata oggi al termine del processo d'appello davanti alla Corte torinese. In aula Cherici, difesa dagli avvocati Nicola Gianaria e Gregorio Calabrese, ha voluto rendere dichiarazioni spontanee: "Prima di tutto vorrei rivolgere un pensiero a Mauro Glorioso e alla sua famiglia. Sono consapevole del lungo calvario che stanno vivendo e che sarà costretto a vivere ancora per tanto tempo. Chiedo ancora scusa per tutto il dolore che gli abbiamo causato".