LA SACRA RUOTA

Stellantis: Moody’s declassa, titolo in picchiata. Rinviato il piano industriale

Dopo il taglio dell'outlook crolla in Borsa. Il ceo Filosa fa slittare a giugno 2026 la presentazione del documento strategico. Intanto riorganizza i vertici nel solco del "maestro" Marchionne facendo agitare i francesi che paventano una marginalizzazione degli ex Psa

Ennesimo scossone per Stellantis, che nonostante qualche timido segnale positivo sul fronte delle immatricolazioni si ritrova di nuovo sotto pressione in Borsa. Il titolo cede oltre il 3,6% a 8,37 euro attorno alle ore 15, peggior performance del Ftse Mib, dopo il taglio dell’outlook da parte di Moody’s, che ha confermato il rating Baa2 ma ha rivisto le prospettive da “stabili” a “negative”.

La decisione dell’agenzia arriva in un momento delicato per il gruppo italo-francese, schiacciato tra il rallentamento del mercato europeo, la frenata della domanda e le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che stanno mettendo in crisi l’intero comparto auto.

Redditività in calo e flussi di cassa sotto stress

Secondo Moody’s, il downgrade riflette una performance operativa debole e una visibilità ridotta sul recupero della redditività. Ma non solo. La quota di mercato in Europa e Nord America è calata nei primi nove mesi del 2025, penalizzata dai ritardi nel lancio di nuovi modelli e dalla domanda fiacca. Nel dettaglio, il free cash flow del gruppo resta pesantemente negativo: -9,2 miliardi di euro nel 2024, e -6,3 miliardi nel primo semestre del 2025. Anche se è atteso un parziale miglioramento nel secondo semestre, Moody’s prevede un risultato comunque in rosso per l’intero esercizio, attorno ai -5 miliardi di euro.

A pesare sono anche i dazi statunitensi e gli investimenti massicci nella transizione verso l’elettrico e l’autonomia di guida, che continueranno a drenare risorse. L’agenzia però riconosce la solidità del gruppo: quasi 29 miliardi di liquidità e 4 miliardi in titoli negoziabili, una diversificazione geografica bilanciata e una prudente politica finanziaria che sostengono il rating Baa2, almeno per ora.

La svolta (rimandata) di Filosa

In attesa del nuovo piano industriale, il gruppo guidato da Antonio Filosa rivede i tempi. Il Capital Markets Day non si terrà più nel primo trimestre del 2026, come inizialmente previsto, ma entro giugno. La scelta, spiegano fonti interne, punta a garantire che il documento strategico sia “una vera svolta”, incorporando anche gli effetti delle nuove tariffe Usa e dei negoziati con Bruxelles. “Meglio un piano ben calibrato che un piano affrettato”, ha lasciato intendere Ed Ditmire, capo delle relazioni con gli investitori.

Dietro lo slittamento della tabella di marcia, un elemento che aiuta a spiegare il crollo delle azioni in borsa, ci sono ragioni precise. Da un lato la recente riorganizzazione del vertice aziendale, con la nomina di nuovi membri del leadership team, richiede tempo per «consentire al nuovo management di contribuire pienamente alla definizione del piano industriale». Dall’altro Stellantis deve fare i conti con una serie di variabili esterne che rendono complessa qualsiasi pianificazione a lungo termine.

Quale strategia per il rilancio?

Dopo la gestione di Carlos Tavares, sotto la quale il gruppo aveva iniziato a mostrare segnali di affaticamento sia sul fronte delle vendite sia su quello dei margini, il nuovo amministratore delegato Filosa si trova di fronte alla sfida di rilanciare un conglomerato di marchi e un gruppo di dimensione globale che deve probabilmente ricalibrare la transizione verso l’elettrico e recuperare al più presto la redditività perduta. I risultati degli ultimi trimestri hanno mostrato un calo sensibile degli utili e una perdita di slancio in diversi mercati chiave, alimentando le pressioni da parte della comunità finanziaria per un piano di rilancio che sia effettivamente convincente.

Il piano attualmente in vigore resta quindi il Dare Forward 2030, presentato da Tavares nel 2022, che prevedeva il raddoppio del fatturato entro il 2030 e il mantenimento di margini operativi a doppia cifra. Quel programma, tuttavia, ha incontrato diversi ostacoli operativi, legati in particolare all’andamento del mercato nordamericano e alle difficoltà del settore europeo, tanto da spingere Stellantis a rivedere parte dei suoi obiettivi (e a sostituire lo stesso Ceo).

Nel frattempo, Filosa ha avviato una riorganizzazione ai vertici del gruppo, affidando posizione chiave a collaboratori di fiducia e rafforzando la struttura interna. La priorità è migliorare il coordinamento tra i marchi e rinnovare il legame con i clienti attraverso il lancio di nuovi modelli, con l’obiettivo di risollevare Stellantis dopo un 2024 deludente.

La “scuola Marchionne”

Il nuovo corso di Filosa ha già innescato un profondo rimpasto ai vertici. Dopo l’arrivo di Emanuele Cappellano alla guida dell’Europa allargata e il ritorno di Francesco Ciancia come responsabile globale della produzione, Stellantis richiama un altro “Marchionne boy”: Mauro Pino, ex Fiat e Chrysler, che assume la guida della produzione in Nord America, uno dei fronti più difficili del gruppo. Pino, noto per la sua esperienza nel sistema World Class Manufacturing, torna in azienda dopo un periodo in Eaton Corp. Riporterà direttamente a Ciancia, con il compito di risanare impianti e migliorare produttività e qualità in un momento di tensioni interne e tagli di personale.

Le mosse di Filosa segnano una chiara discontinuità rispetto all’era Tavares, con il ritorno in forze dei manager cresciuti nell’alveo di Fiat Chrysler. Le ultime nomine avevano già dato un’idea della direzione che il ceo Filosa ha deciso di seguire: dentro a Stellantis sta tornando a sventolare sempre più forte la bandiera dell’eredità Fiat Chrysler, quella costruita e consolidata sotto la visione di Sergio Marchionne.

Francesi in agitazione

Ma questo “ritorno all’italiana” non sta passando inosservato. Dalla Francia, i sindacati osservano con crescente preoccupazione la direzione presa da Stellantis. Dopo anni di accuse italiane a un gruppo “troppo francese” sotto Tavares, oggi è Parigi a temere l’opposto ovvero che la gestione Filosa favorisca gli ex Fca a scapito delle competenze e delle strutture ereditate da Psa. Secondo Bloomberg, i rappresentanti dei lavoratori transalpini temono che le nuove nomine possano sbilanciare gli equilibri interni nati dalla fusione, con il rischio di penalizzare stabilimenti e funzioni francesi.

Dalla partenza di Tavares lo scorso dicembre, vari dirigenti di provenienza Psa hanno lasciato il gruppo, mentre Stellantis ha temporaneamente sospeso la produzione in alcuni impianti europei per il calo della domanda. Filosa ha replicato invitando a superare “la logica degli ex”, “non esistono più Fca o Psa, esiste solo Stellantis”, avrebbe detto in una recente riunione interna. Per Filosa la priorità è il rilancio del gruppo, non la provenienza dei manager. Ma il clima resta teso, in attesa di capire se la nuova Stellantis “versione Filosa” saprà riconquistare mercati, investitori e, soprattutto, fiducia.