Fiom, imprenditori e istituzioni evitino vendita di Italdesign

"Sentiamo parlare di una cordata di imprenditori interessati a evitare la vendita di Italdesign alla multinazionale Ust. Non sappiamo se sia vero, ma i tempi sono stretti: due, tre settimane e poi l'operazione sarà chiusa. Voglio richiamare alla responsabilità sociale imprenditori dell'automotive ma soprattutto le istituzioni regionali e nazionali". Lo afferma Gianni Mannori della Fiom Cgil torinese. "Regione e governo devono accendere un faro su Italdesign perché si rischia di disperdere le competenze di un fiore all'occhiello- Dobbiamo fare squadra. Chiamino azienda e parti sociali per capire se possono dare una mano per salvare l'ultima grande azienda di design che è rimasta in Italia" dice Mannori.