PALAZZO LASCARIS

Cirio e giunta "missing", in aula i "tappabuchi"

Non più comparse ma controfigure di governo: Porchietto e Preioni, da "inutili" a sostituti. E se già oggi governatore e assessori non brillano per assiduità, d’ora in poi potranno sparire del tutto. L'affondo del M5s: "Il solito poltronificio"

Da oggi non taglieranno solo più nastri o presenzieranno ai convegni: Claudia Porchietto (Forza Italia) e Alberto Preioni (Lega) potranno finalmente varcare l’aula di Palazzo Lascaris non da semplici spettatori, ma da “tappabuchi” titolati. Grazie alla modifica del Regolamento del Consiglio regionale approvata oggi dalla maggioranza di centrodestra, i due sottosegretari potranno sostituire il presidente Alberto Cirio o gli assessori durante i lavori, rispondendo a interrogazioni e interpellanze. In pratica, diventano i nuovi “rincalzi” del governo piemontese. Da figure di secondo piano – “inutili”, come li definiscono senza troppi giri di parole i tanti detrattori – a riserve pronte a entrare in campo solo quando i titolari non ci sono. E, a quanto pare, accade spesso.

Il provvedimento, infatti, arriva in un momento in cui la Giunta Cirio brilla più per assenze che per presenze. Come denunciano i consiglieri del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato (capogruppo), Alberto Unia e Pasquale Coluccio: “Da tempo denunciamo come, durante le sedute, la presenza della Giunta sia ormai ridotta al minimo indispensabile: spesso vediamo infatti un solo assessore. Ora, con questa modifica, il rischio concreto è di non vedere più nemmeno un Assessore. Un colpo al principio di responsabilità politica, che rende il confronto istituzionale ancora più debole e distante dalle esigenze del territorio”.

Una bordata diretta, che fotografa bene il clima di Palazzo Lascaris: Giunta assente, Consiglio svuotato del suo ruolo di indirizzo e controllo, e un centrodestra più impegnato a redistribuire sedie che a governare. Del resto, non è la prima volta che la maggioranza si inventa nuove figure per allargare la cerchia del potere. La logica è la stessa dell’estate 2023, quando vennero istituiti otto consiglieri supplenti e, appunto, i due sottosegretari regionali – proprio Porchietto e Preioni – con stipendi da 115 mila euro l’anno e, per non farsi mancare nulla, ulteriori 300 mila euro pubblici stanziati per i loro staff.

Un sistema che di efficiente ha ben poco, ma che serve perfettamente allo scopo: garantire una poltrona (e un lauto assegno) ai fedelissimi usciti malconci dalle urne. La Porchietto, ex deputata forzista rimasta a spasso dopo la mancata riconferma alla Camera, e Preioni, capogruppo leghista nella passata legislatura travolto dalla débâcle del Carroccio alle regionali, sono così stati “ripescati” per pure logiche politiche.

Altro che efficienza e riforme. Il Piemonte continua a soffrire per una sanità allo stremo, un mercato del lavoro precario e imprese in difficoltà, ma la priorità del centrodestra resta quella di moltiplicare poltrone e incarichi. “Il Consiglio regionale dovrebbe essere il luogo in cui si discute di sanità, lavoro, dignità e futuro per i piemontesi e le piemontesi – affondano i pentastellati – . Invece, anche oggi, il centrodestra ha scelto di occuparsi di ruoli, poltrone e privilegi. Una scelta che offende le istituzioni e allontana sempre di più la politica dalle persone. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi contro ogni forma di spreco, per restituire trasparenza, sobrietà e rispetto alle istituzioni piemontesi”.