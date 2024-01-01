Da domani accesi i riscaldamenti a Torino

Da domani a Torino si potranno accendere i riscaldamenti in casa e sui luoghi di lavoro e, salvo nuove disposizioni, il periodo di accensione terminerà il 15 aprile. Le temperature registrate e quelle previste per i prossimi giorni hanno fatto propendere per la conferma del calendario ordinario stabilito dalla normativa nazionale che, in base alla zona climatica in cui si trovano le diverse città, stabilisce periodi, limiti di temperatura per gli ambienti e numero massimo di ore di accensione durante la giornata. A Torino gli impianti termici possono essere attaccati per un massimo di 14 ore al giorno, dalle 5 alle 23, con una temperatura massima consentita di 20 gradi più 2 di tolleranza per tutti gli edifici a esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il cui limite rimane invariato a 18 gradi più 2 di tolleranza. Per alcune tipologie di edifici, come ospedali, cliniche, case di riposo, scuole dell'infanzia e nidi, la normativa prevede condizioni di esercizio più flessibili, sia rispetto al periodo di accensione che ai limiti di temperatura, in relazione alla funzione e alla particolare esigenza di comfort degli ambienti. "L'amministrazione comunale - si legge in una nota - invita cittadini e cittadine ad adottare sempre comportamenti responsabili e buone pratiche che riducano i consumi energetici a vantaggio dell'ambiente e delle bollette".