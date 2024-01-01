PALAZZO LASCARIS

Una canna in Consiglio regionale per promuovere la canapa legale

Performance in stile pannelliana di Disabato (M5s) per solidarizzare con le aziende del settore prepara uno spinello in aula. Condanna del presidente Nicco (FdI) che però chiarisce: la "sostanza non era di tipo stupefacente" - VIDEO

Ha preso una cartina lunga, l’ha riempita di cannabis light e l’ha rollata sui banchi del Consiglio regionale del Piemonte. Tutto questo mentre il presidente d’aula di turno, il leghista Fabio Carosso, la richiamava alla buona educazione. Protesta in stile “radicale” per Sarah Disabato, capogruppo del Movimento 5 stelle, che così facendo ha voluto puntare i riflettori sulla crisi che sta colpendo il settore della canapa legale.

Imprese “vessate”

La cannabis legale, quella senza principio thc, è stata messa al bando, ma questo pomeriggio, martedì 14 ottobre 2025, è entrata dentro l’aula del consiglio regionale del Piemonte. A portarcela è stata la capogruppo del Movimento 5 stelle, Sara Disabato, che ha inscenato un’azione dimostrativa per denunciare "le vessazioni a cui sono sottoposte le imprese della filiera della canapa" a causa del decreto sicurezza. Contestualmente alla protesta davanti a Palazzo Lascaris si è tenuto un presidio di protesta.

Si gira una canna in consiglio regionale

Nel mirino della pentastellata l’articolo 18 del decreto sicurezza che vieta la vendita della cannabis legale. Prodotto sul quale negli ultimi anni in Piemonte era stata creata una filiera che nel 2024 tra produttori, distributori e venditori contava poco meno di un migliaio di posti di lavoro. “Non capisco perché la giunta regionale, che dice di essere dalla parte delle imprese, non abbia ancora preso posizione per difendere gli operatori del settore della canapa dalle vessazioni dovute al decreto sicurezza, vale a dire la legge fuffa voluta da Salvini”, ha spiegato Disabato mentre si girava la canna.

Perquisizioni e sequestri

Disabato ha poi spiegato che negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi di sequestri e distruzioni di intere colture, in alcuni casi senza alcun accertamento tecnico preliminare. Episodi analoghi sono stati registrati non solo in Piemonte, ma anche in altre regioni come in Puglia dove un coltivatore è stato arrestato con l’accusa di traffico di stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari ha poi rigettato la richiesta di custodia cautelare e ordinato la scarcerazione immediata, riconoscendo che in assenza di accertamenti scientifici validi non possono esistere gravi indizi di colpevolezza.

“Di fatto quello che succede è che le Procure poi dicono che il fatto non sussiste perché quella sostanza non ha un effetto drogante”, spiega l’ex grillina, “Il governo aveva promesso tutele per il settore, ma la realtà è ben diversa: oggi centinaia di aziende e migliaia di lavoratrici e lavoratori si trovano in ginocchio per effetto di un provvedimento ideologico”.

Non era droga, accertato da Nicco

Chi ha bocciato l’iniziativa della consigliera del Movimento 5 stelle senza se e senza ma è Davide Nicco, il presidente del consiglio regionale, che ha bollato l’iniziativa come “inopportuna e riprovevole in una sede istituzionale, per il messaggio ambiguo che idealmente trasmette soprattutto ai più giovani”. E poi ha aggiunto che “le istituzioni devono essere luoghi di responsabilità, non di spettacolo”. Nota di colore, l’ufficio di presidenza del consiglio regionale ha accertato che la sostanza portata in aula non fosse di tipo stupefacente. Come, non è dato saperlo.