TRAVAGLI DEMOCRATICI

Sanità, ultima Speranza del Pd: l'ex ministro per il contro piano

Due giorni per discutere dei travagli del sistema piemontese e lanciare un'alternativa al documento socio-sanitario targato Cirio-Riboldi. Tra gli ospiti di punta oltre a Profumo, l'ex leader di Articolo Uno, ricordato per le misure "draconiane" del periodo Covid

Liste d’attesa infinite, carenza di medici e infermieri, 391.000 cittadini piemontesi che rinunciano alle cure: la sanità regionale è in affanno, come certificano i dati di Agenas e Gimbe. Così il Partito Democratico lancia la conferenza “La salute è un diritto”, una due giorni che si terrà venerdì e sabato al Collegio degli Artigianelli di Torino. Nel mirino il Piano Socio-Sanitario fortemente voluto dall’assessore Federico Riboldi e l’obiettivo di proporre alternative, coinvolgendo esperti, sindacati e figure come Marina Sereni, Francesco Profumo e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Proprio la presenza di Speranza, simbolo delle restrizioni durante il Covid, potrebbe rivelarsi un boomerang, riaccendendo i riflettori su un periodo oscuro come quello della pandemia, segnato da lockdown e autocertificazioni, provvedimenti voluti dall’ex ministro ma osteggiati dagli italiani.

Un ring per la sanità: il Pd contro Cirio

La due giorni mette tanta carne al fuoco: università, ordini professionali, sindacati e nomi di peso come Marina Sereni (referente nazionale del Pd sulla sanità) e Francesco Profumo (ex ministro dell'Istruzione del governo Monti e già rettore del Politecnico e presidente della Compagnia di San Paolo) si confronteranno per smontare il piano Riboldi e cucire un’alternativa. “Non stiamo a guardare mentre la sanità crolla”, tuona segretario regionale del Pd Domenico Rossi. “Liste d’attesa eterne, medici in esodo e quasi 400.000 piemontesi senza cure: è un diritto violato”. Gimbe e Agenas sono i giudici di gara: il Piemonte brilla nei Lea e nella digitalizzazione (94% dei documenti sul Fascicolo Sanitario), ma inciampa su 283 medici e 473 infermieri in meno dal 2019, 431 medici di famiglia scomparsi e un record nazionale di 115 milioni spesi per personale a gettone. Gianna Pentenero, capogruppo dem a Palazzo Lascaris, non usa giri di parole: “Abbiamo 159 milioni in più della media nazionale, ma dove finiscono? I cittadini vedono solo attese e caos”.

Tavoli caldi: dal sociale alla salute mentale

La conferenza non sarà solo chiacchiere: tavoli tematici accenderanno i riflettori su nodi cruciali. Monica Canalis punta sulle non autosufficienze: “250.000 piemontesi, ma solo la metà ha aiuti. Serve una rivoluzione per gli standard di cura”. La presidente regionale dem Nadia Conticelli alza la voce sulla salute femminile: “Consultori al palo, Lea in ritardo, patologie teen in aumento: non si tratta solo di parti, ma di autodeterminazione”, ha dichiarato. Valentina Paris, responsabile sanità della segreteria regionale va dritta sulla salute mentale: “Solo il 3,4% del budget contro il 10% di Germania e Regno Unito. Basta stigma, più reti per i fragili”. Daniele Valle, vicepresidente della Commissione Sanità, scalda i motori: “Abbiamo smascherato i problemi nascosti da Cirio. Ora proposte per un futuro che funzioni”.

L’ultima Speranza

E poi c’è lui, Roberto Speranza, l’ex ministro che ha guidato l’Italia nella tempesta Covid, nel governo Conte II prima e in quello Draghi poi. Per alcuni un eroe che ha evitato il peggio, per altri, il simbolo di lockdown, vaccini e scelte divisive. In Piemonte, dove il Covid ha lasciato cicatrici profonde, il suo arrivo potrebbe galvanizzare il confronto o trasformarsi in un match verbale con la maggioranza di centrodestra, distraendo dal vero ring: il piano socio-sanitario di Riboldi.