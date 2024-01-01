Consigliera Pd Piemonte porta in Aula ipotesi cessione Stampa

Una consigliera regionale del Pd, Nadia Conticelli, ha portato in Aula in Piemonte, nel question time, l'ipotesi di una possibile "dismissione del gruppo editoriale torinese Gedi/Exor e di cessione della testata La Stampa", chiedendo "cosa intenda fare la Regione per tutelare i posti di lavoro e i legami con la città di Torino". "La nostra priorità è chiara: tutelare i posti di lavoro, garantire l'autonomia e il radicamento dell'informazione locale, difendere un patrimonio culturale che appartiene alla città di Torino e all'intera nazione" ha risposto l'assessore ai Rapporti con il consiglio regionale Gian Luca Vignale. Vignale ha aggiunto che "quando sono in gioco la dignità del lavoro e la libertà dell'informazione nessuno, men che meno la Regione, farà mancare il supporto necessario". Tuttavia, "trattandosi di una cessione tra soggetti privati, potremo intervenire in presenza uno stato di crisi", ha concluso. "La cessione delle testate giornalistiche del Gruppo Gedi e della Stampa - ha sostenuto nell'interrogazione Conticelli - non si trasformi in una crisi occupazionale sul territorio. L'intento comune dovrebbe essere quello di evitare che la cessione della testata si trasformi in una crisi occupazionale e di salvaguardare le professionalità e l'indotto, oltre che una testimonianza storica del giornalismo nazionale. Difendere l'informazione e la storia del Piemonte è prioritario - ha aggiunto -. La Regione Piemonte non può essere semplice spettatore rispetto alle dismissioni del gruppo editoriale Gedi" ha concluso, riferendo che nella risposta la Giunta ha comunicato di "aver saputo dai giornali dell'operazione di mercato e di seguirne con attenzione" lo sviluppo.