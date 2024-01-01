GRANA PADANA

"Svelato il bluff Vannacci. Ora facciamo due Leghe"

La cocente débâcle in Toscana ridimensiona il Generale e dà la stura al malcontento all'interno del Carroccio. Gancia rivendica l'essere stata la prima a contestare l'innamoramento di Salvini per l'ex parà. L'ipotesi Zaia di un partito del Nord e uno del Sud

“Se la Lega prende più del 21 per cento a Gioia Tauro e sprofonda sotto il 5 in Toscana qualche domanda me la farei”. Gianna Gancia, ex europarlamentare oggi tornata sui banchi del Consiglio regionale del Piemonte, liberale con il busto di Luigi Einaudi nel Pantheon, leghista della prima ora con Umberto Bossi nel cuore, le risposte le ha. E rimandano dritti al protagonista e artefice della débâcle toscana, così come a colui che lo ha portato sugli altari e adesso tossisce per la polvere in cui è rapidamente caduto.

“Il Generale, il Capitano e la Caporetto con la Lega superata perfino dalla misconosciuta Toscana Rossa. Gancia, lei non è mai stata tenera con Roberto Vannacci fin dal suo arruolamento nella Lega, tantomeno con Matteo Salvini che l’ex parà lo ha voluto a tutti i costi. Come si sente nei panni del grillo parlante?”

“Come chi, per primo aveva cercato di opporsi a Vannacci nel nostro partito. Una figura che non c’entrava e non c’entra nulla con i nostri ideali, i nostri princìpi”.

“Magari non i suoi, ma quelli di una Lega sempre più a destra e sempre meno radicata e votata al Nord. Non crede?”

“All’epoca cercarono di liquidare la mia posizione come quella di chi vedeva la concorrenza di Vannacci per le elezioni europee, oggi i fatti dicono altro”.

Cosa?

“Che Vannacci ha fallito e che fare politica non è fare spettacolo. Spero il generale lo abbia capito”.

Solo questo?

“Magari. Ormai siamo più a destra di Giorgia Meloni”.

Salvini ha portato la Lega fuori dai confini del Nord e spostato sempre più la sua posizione a destra. Due scelte, a suo avviso, non azzeccate?

“Due scelte sbagliatissime di cui stiamo pagando il prezzo. Il voto della Toscana è solo una parte. Tanti mugugnano, ma poi davanti a Salvini pochi o nessuno parla”.

Proprio nessuno magari no. Luca Zaia non ha mai risparmiato critiche alla scelta di Vannacci e il governatore della Lombardia Attilio Fontana con espressione colorita ha detto che la vannaccizzazione della Lega non si farà mai. Però Salvini…

“Salvini sembra che tenga insieme la Lega per fare il ponte sullo stretto di Messina e tutti gli altri non si muovano per tenere il posto sulla poltrona”.

Ci va giù piano, Gancia.

“Questa è la mia idea. Il voto in Calabria e quello in Toscana devono far riflettere e lo dice una del Nord che ama il Sud”.

A proposito, sembra stia rispuntando l’idea avanzata da Zaia a Pontida di due Leghe, una al Nord e l’altra nazionale che copra il Centro e il Sud, da federare sul modello tedesco di Cdu e Csu. Può essere una soluzione?

“Nel giugno del 2024 andai da Claudio Durigon, il luogotenente della Lega per il Sud, proprio per parlare di questo. Mi fece fare anticamera per ore. Gli dissi che sarebbe stato opportuno fare due partiti uno per il Nord e uno per il Centro-Sud”.

E lui?

“Svicolò, dicendo che lui non contava nulla”.

La vede ancora come soluzione?

“Certamente. Con la benedizione di Salvini che potrebbe prendere in considerazione l’idea”.

A quel punto Vannacci starebbe ben al di sotto della linea gotica, giusto?

“Mi pare ovvio. Ma mi faccia dire una cosa anche sul grande risultato del generale alle europee”.

Dica.

“Preferisco un 3 per cento con i nostri ideali che non un 15 con ideali fascisti o, diciamo, di estrema destra”.

Intanto in Toscana non avete preso neppure un terzo del 15 per cento. Finita l’ipotesi di vannaccizzare la lega come dice il governatore Fontana?

“A Fontana dico di telefonarmi che ci mettiamo insieme a ragionare per riportare la Lega sui binari giusti. Lui come Zaia e altri ha tutte le capacità e le carte in regola per interpretare gli ideali, i valori e le istanze del Nord. Perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di portare il Sud a diventare come il Nord, mentre Salvini adesso sembra voler fare esattamente il contrario”.

Senta Gancia, tiriamo le somme. Cambierà qualcosa nella Lega dopo la batosta che ha il nome e la faccia di Vannacci?

“Sono dieci anni che mi sento chiedere adesso cosa succederà e che rispondo non succederà nulla”.

Rassegnata?

“No, non mi arrendo. O la Lega scomparirà, ridotta alla marginalizzazione, oppure prendiamo la forza per riportare la nostra voce e i nostri ideali al centro del dibattito politico”.