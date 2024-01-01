CANTIERE APERTO

La nuova Torino "appesa" alla Regione: Lo Russo pungola Cirio sul Cresci Piemonte

Dopo trent’anni, Palazzo Civico consegna il nuovo piano regolatore. Un progetto che ridisegna la città tra "connessione", rigenerazione e partenariato pubblico-privato. Il sindaco sollecita il governatore sulla legge che dovrebbe semplificare ma al momento blocca

“Noi il nostro l’abbiamo fatto, adesso tocca a voi” Con questo messaggio, indirizzato alla Regione, il sindaco Stefano Lo Russo ha chiuso la presentazione del nuovo Piano Regolatore della città di Torino, nell’evento che si è tenuto nell’aula magna dell’Escp in via Doria. Un piano che la città attende da ormai trent’anni, ma che per la sua approvazione dovrà ancora aspettare: senza modifiche al Cresci Piemonte, il provvedimento regionale per semplificare le procedure urbanistiche, difficilmente vedrà la luce prima della fine del mandato di Lo Russo a Palazzo Civico.

Hub naturale

Nel presentare il nuovo piano, Lo Russo ha ringraziato l’assessore all’urbanistica, il milanese Paolo Mazzoleni: “Chiedo scusa agli architetti torinesi presenti, ma avevamo bisogno di allargare gli orizzonti, per questo ho scelto il presidente dell’Ordine degli Architetti di una città che ha fatto del dinamismo e della crescita il suo marchio di fabbrica”. Un implicito attestato di stima al tanto criticato (ultimamente anche dallo stesso Lo Russo) “modello Milano”, finito oggetto di inchieste della magistratura.

La parola d’ordine del nuovo piano è connessione: “Torino dev’essere una città connessa con il mondo e connessa al suo interno”, ha dichiarato il sindaco, “questo piano rafforza la dimensione metropolitana di Torino, che è un hub naturale verso le Alpi, le Langhe e i laghi, e il partenariato pubblico privato è uno strumento per accelerare i tempi e moltiplicare le risorse”. Da qui la necessità di saldare alleanze all’interno della città, come quelle tra le scuole e le università, tra le imprese e i sindacati, per consolidare l’hub dell’intelligenza artificiale, a sostegno di settori cruciali come l’automotive e l’aerospazio, e promuovere investimenti in spazi culturali accessibili e diffusi: “Chi investe in cultura investe in libertà, quando il sapere incontra il fare Torino dà il meglio di sè”.

Capitale del riuso

Entrando nel merito del piano, Mazzoleni l’ha definito un atto politico e un ponte tra la visione e la realtà. “È il momento giusto, perché Torino sta attraendo una mole di investimenti mai vista prima, tra Pnrr, fondi per la metro 2 e altri fondi europei” e ha voluto svilupparlo partendo da tre visioni di città (ecosistema, innovazione e welfare) e otto ambiti tematici: sviluppo, infrastrutture, riuso, quartieri, casa, cultura e sport, salute e sostenibilità, spazi pubblici. E per una città che è stata la prima capitale d’Italia e da lì in poi ama sempre definirsi capitale di qualcosa, l’assessore ne aggiunge un’altra, parlando di spazi riconvertiti come la Cavallerizza e la Manifattura Tabacchi: “Torino è la capitale del riuso e della rigenerazione urbana”.

Palla alla Regione

Dopo un lavoro lungo, fatto di tavoli con gli uffici tecnici e incontri con i cittadini, il nuovo piano regolatore è pronto, ma per la sua approvazione potrebbe volerci ancora un po’, e il rischio che non veda la luce prima del termine del mandato di Lo Russo nel 2027 è più che concreto. Per questo il sindaco rinnova l’invito alla Regione a modificare la nuova legge sull’urbanistica, il cosiddetto Cresci Piemonte, che così com’è non velocizzerebbe affatto i tempi, come promesso dal governatore Alberto Cirio. Così Lo Russo si è rivolto all’assessore regionale Marco Gallo, presente in sala: “Noi il nostro compito l’abbiamo fatto, adesso tocca a voi: dovete modificare la legge”. Il sindaco sa che dal nuovo piano passa anche un pezzo della riconferma a Palazzo Civico, e anche questa volta spera di poter contare sul suo amico che siede al quarantesimo piano del Grattacielo.