Due arresti a Torino per una serie di rapine violente

La polizia di Torino ha arrestato due uomini, un italiano di origini maghrebine di 29 anni e un marocchino di 34 anni, entrambi residenti nel Biellese, ritenuti responsabili di una serie di rapine aggravate commesse tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali del capoluogo piemontese. Le indagini, coordinate dalla Procura torinese e condotte dalla Squadra Mobile hanno portato al fermo nei confronti dei due, accusati di aver colpito in due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47mila euro. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori agivano con estrema violenza: in un caso hanno minacciato un cassiere di un supermercato del quartiere Parella con un coccio di bottiglia. In altri due casi, tra cui una farmacia nel quartiere Pozzo Strada, erano armati di un coltello. Mentre in una rapina a una gioielleria di corso Francia hanno sfondato la vetrina con un martello portando via tre orologi di pregio. Quando un dipendente ha tentato di fermarli, uno dei due ha finto di estrarre un'arma dalla cintura per intimidirlo. Per le indagini sono state utili le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti all'interno e nelle vicinanze degli esercizi commerciali colpiti dai rapinatori. I due sono stati rintracciati e bloccati dai poliziotti nei pressi di un giardino pubblico a Biella. Le perquisizioni nei loro domicili hanno permesso di sequestrare abiti compatibili con quelli utilizzati durante le rapine. Il fermo è stato convalidato e per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.