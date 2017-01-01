GIUSTIZIA

Non c'è trippa su Gatti in Cassazione: respinto il ricorso della Procura

Con la decisione della Suprema Corte si chiude definitivamente il caso Finpiemonte: cade l'accusa di peculato, il reato è riqualificato in truffa (ormai prescritta) e l'ex presidente, dopo anni di processo e quattro mesi di carcere, esce prosciolto

È ormai definitiva la decisione che mette la parola fine al caso Finpiemonte. La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Torino, confermando così la sentenza con cui la Corte d’Appello il 25 marzo scorso aveva annullato la condanna per peculato inflitta in primo grado a Fabrizio Gatti, ex presidente della finanziaria regionale, e agli altri imputati.

Il procedimento riguardava la distrazione di circa sei milioni di euro dai fondi di Finpiemonte, vicenda rivelata per primo dallo Spiffero e per la quale in primo grado Gatti era stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione, mentre le pene per gli altri imputati variavano fra i sette anni e due mesi e i quattro anni e sei mesi.

La Corte d’Appello, accogliendo una delle tesi centrali della difesa, aveva stabilito che il reato configurabile non fosse il peculato ma la truffa – ormai prescritta – e che la competenza territoriale spettasse al Tribunale di Roma. Tale interpretazione, oggi avallata dalla Cassazione, ha determinato la chiusura definitiva del procedimento per tutti i protagonisti della vicenda.

Dall’arresto al proscioglimento

Tutto iniziò il 6 aprile 2018, quando Fabrizio Gatti, appena lasciata la guida di Finpiemonte, venne arrestato con l’accusa di peculato, ritenuto responsabile di aver utilizzato 6,5 milioni di euro della finanziaria regionale per sistemare affari personali. Gatti rimase quattro mesi in carcere. Nel marzo 2023, il Tribunale di Torino lo condannò in primo grado a sette anni e sei mesi per peculato aggravato.

Fu Stefano Ambrosini, succeduto a Gatti alla presidenza di Finpiemonte, a denunciare l’ammanco di oltre sei milioni di euro dai conti della società. Tuttavia, quei fondi non transitarono mai sui conti correnti personali di Gatti, e un nodo centrale rimase irrisolto: come avrebbe potuto l’ex presidente autorizzare il trasferimento di denaro senza disporre della firma su quei conti?

A complicare ulteriormente la vicenda fu la posizione del faccendiere Pio Piccini, anch’egli condannato in primo grado, che ammise di aver falsificato la firma di Gatti per prelevare i fondi. Una versione che la Procura non ritenne credibile, continuando a sostenere la piena responsabilità dell’ex presidente.

L’argomentazione della difesa

Fu proprio su questo punto che la difesa di Gatti – affidata agli avvocati Luigi Chiappero, Luigi Giuliano e Fabio Martinetto – costruì la propria strategia fin dall’udienza preliminare. Secondo i legali, non può configurarsi il peculato laddove l’imputato non abbia la disponibilità materiale del bene pubblico. E Gatti, hanno sostenuto con successo, non disponeva di quei fondi, che erano stati distratti dai conti di Finpiemonte per transitare attraverso la banca svizzera Vontobel.

La stessa banca, nel 2024, ha sottoscritto un accordo transattivo con la finanziaria regionale, restituendo 3,6 milioni di euro, cifra che Finpiemonte ha precisato non costituire un risarcimento ma il risultato di un’intesa economica volta a chiudere la partita.

La fine del processo

Con la riformulazione del reato da peculato a truffa e il trasferimento del procedimento a Roma, la Corte d’Appello di Torino aveva già, di fatto, sancito la fine del processo: per la truffa i termini di prescrizione erano già decorsi. Ora, con la decisione della Cassazione, tutto diventa definitivo: cade l’impianto accusatorio che aveva portato all’arresto e alla condanna di primo grado di Fabrizio Gatti. Dopo oltre sette anni di vicenda giudiziaria, l’ex presidente di Finpiemonte esce prosciolto da ogni accusa.