ECONOMIA DOMESTICA

Gli scioperi fermano l'ex Ilva, ma è già tutto bloccato

Corteo principale a Taranto, presidi anche negli stabilimenti piemontesi di Novi Ligure e Racconigi, dove gran parte degli addetti è in cassa integrazione. Permane lo stallo sulla vendita: il rischio spacchettamento è sempre più concreto

Domani i lavoratori ex Ilva – compresi quelli impiegati negli stabilimenti piemontesi di Novi Ligure e Racconigi – incroceranno le braccia per uno sciopero nazionale proclamato dai sindacati confederali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil. Un’azione di protesta che, però, si scontra con una realtà paradossale: la produzione è già di fatto ferma da mesi, con macchinari spenti, ordini in calo e gran parte degli addetti già in cassa integrazione. Lo sciopero, in questo contesto, assume i contorni di un gesto simbolico, un tentativo di scuotere il silenzio delle istituzioni su una crisi siderurgica che sembra senza via d’uscita.

Deserto produttivo

A Novi Ligure, l’appuntamento è fissato per le 8 di domani mattina davanti al piazzale dello stabilimento, dove i 550 lavoratori si riuniranno in presidio. A Racconigi, i 87 addetti terranno un sit-in dalle 6 alle 12.30. In entrambi i casi, l’astensione dal lavoro non cambierà la routine quotidiana, dato che da novembre 80 lavoratori su 87 saranno in Cigs, e a Novi la produzione di laminati è ridotta al minimo. La protesta è stata decisa in risposta alla decisione del Ministero del Lavoro che, a fine settembre, ha autorizzato senza confronto sindacale un aumento del 50% delle unità in Cigs a livello nazionale, da 3.062 a 4.450. Una mossa che ha esasperato ulteriormente i sindacati, già in pressing da tempo per un tavolo di crisi a Palazzo Chigi. Le assemblee preparatorie, svoltesi nei giorni scorsi, hanno registrato un’alta partecipazione. A Novi Ligure, i lavoratori hanno discusso l’incertezza sulla continuità produttiva e la possibile cessione del gruppo a fondi finanziari, percepiti come speculativi.

Una crisi che precede lo sciopero

La paradossale realtà dello sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva è che si ferma un’attività già in gran parte inesistente. A Novi Ligure, lo stabilimento specializzato in laminazione dell’acciaio lavora a singhiozzo, con turni ridotti e manutenzione limitata per mancanza di fondi. A Racconigi, la produzione di fili d’acciaio è praticamente azzerata, e l’impianto rischia di diventare un guscio vuoto entro poche settimane. I sindacati sottolineano che la mobilitazione è diretta contro l’immobilismo del governo e le scelte unilaterali sulla Cigs, ma anche contro il rischio di una vendita frammentata del gruppo. “Non accetteremo uno spezzatino – dichiarano Fim, Fiom e Uilm –. Serve un intervento pubblico per garantire occupazione e transizione ecologica”. Le offerte pervenute a settembre, tra cui quelle di Bedrock Industries e della cordata Flacks Group-Steel Business Europe, sono giudicate puramente speculative e pertanto prive di un progetto industriale chiaro.

Saracinesche già abbassate

Se a Taranto, cuore dell’ex Ilva, lo sciopero si tradurrà in un corteo di migliaia di persone verso Palazzo di Città, in Piemonte i presidi saranno più contenuti ma altrettanto significativi. A Novi Ligure, i 550 lavoratori potrebbero organizzare un corteo verso il Comune per coinvolgere le istituzioni locali. A Racconigi, il sit-in sarà un appello alla Regione, affinché intervenga per mitigare l’impatto economico su un territorio già fragile.“Il paradosso è che scioperiamo per difendere un lavoro che già non c’è – sintetizza Rocco Palombella, segretario Uilm –. Senza un tavolo nazionale e un piano per l’acciaio sostenibile, siti come Novi e Racconigi rischiano di chiudere”. La crisi, aggravata da vincoli ambientali e costi di decarbonizzazione, ha ridotto Taranto a un solo altoforno attivo fino al 2026, con 3.000 cassintegrati. In Piemonte, il destino dei due stabilimenti appare altrettanto incerto. Lo sciopero di domani, dunque, bloccherà linee produttive già silenziose, in un’industria che sembra già aver abbassato le saracinesche.