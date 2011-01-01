Opera di Delleani a Gam Torino dopo 40 anni, era stata rubata

L'opera di Lorenzo Delleani, Paesaggio con figure e temporale sullo sfondo (1899) torna a casa alla Gam di Torino, da cui era stata rubata insieme ad altre nei primi Anni Ottanta. A ritrovarla e riconsegnarla all'istituzione culturale torinese, dopo oltre quarant'anni, sono stati i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza, incrociando i dati del database che contiene 1,2 milioni di opere d'arte rubate con quelli di gallerie d'arte e case d'asta. L'opera di Delleani era in vendita proprio in una casa d'asta del Bresciano con una base che partiva da mille euro. L'opera, come verificato dai carabinieri, era stata venduta da una ignara signora che l'aveva ricevuta in eredità dal padre. L'uomo a sua volta aveva avuto in dono il dipinto come compenso per avere installato, ironia della sorte, un impianto antifurto in una galleria d'arte di Torino. Tutte queste persone non sapevano probabilmente che l'opera era rubata. "Qui non ci sono indagati ma c'è il ritorno a casa di un'opera d'arte - ha spiegato il maggiore Michele Minetti, comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza -. La nostra attività quotidiana è quella di controllare case d'asta e gallerie per verificare quello che hanno in vendita e confrontarlo con il nostro database che è il più ampio che abbiamo al mondo". Alla riconsegna del quadro anche il sindaco, Stefano Lo Russo, che ha ringraziato i carabinieri per il lavoro fatto e ha evidenziato come la Gam sia "un polo culturale che deve continuare ad avere una grande ambizione e ha bisogno di un piano di rilancio. Sulla cultura abbiamo investito vari fondi e stiamo predisponendo il dossier per candidarci a capitale della cultura del 2033". "Quando le opere tornano a casa è motivo di felicità e vorremmo che tornassero anche le altre che sono state rubate insieme a questa, circa dieci - ha detto la direttrice della Gam di Torino Chiara Bertola -. Delleani è un artista magnifico e ringrazio i carabinieri per il loro lavoro".