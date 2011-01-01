GRANA PADANA

"Vannacci ha distrutto il nostro partito". Psicodramma in Lega

Dopo la Caporetto toscana, per la prima volta gran parte dei maggiorenti alza la voce. Molinari: "Gli sbagli non devono ripetersi". Da Zaia a Fontana monta il fronte della protesta Assordante silenzio di Salvini. Consiglio federale nella sede storica di via Bellerio

Il tappo è saltato. E non è quello della mitologica ampolla con l’acqua del dio Po di bossiana memoria, bensì il pesante sigillo che Matteo Salvini non è più in grado di tenere, o forse neppure più vuole, su un partito ai cui malumori ormai implacabili la cocente sconfitta in Toscana ha dato la stura. Nella riedizione della celebre vignetta di Forattini in cui il tappo che saltava aveva l’immagine di un Amintore Fanfani sconfitto nel referendum sul divorzio, oggi la faccia è quella di Roberto Vannacci dopo la Caporetto nella sua regione dove la Lega non è riuscita neppure a raggiungere il 5 per cento.

L'invettiva di Molinari

Come mezzo secolo fa, oggi è un referendum in odore di plebiscito quello che si sta muovendo in un partito dove l’arrivo del Generale era stato accolto con freddezza dall’ala originaria, nordista e autonomista, ma che il Capitano aveva messo a tacere con il mezzo milione di preferenze alle europee. Un silenzio sotto cui continuava a covare rabbia e protesta, finalmente esplose.

“Basta errori”, tuona – ed è tutto dire, conoscendone la proverbiale cauta pacatezza – il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. “La Lega è forte e vince quando parla di autonomia, federalismo e territorio e valorizza gli amministratori sul territorio. La Toscana – sostiene il presidente dei deputati del Carroccio - ha una sua classe dirigente che in questa campagna è stata estromessa e il fatto di lanciare un messaggio ideologico da una parte sola non è il messaggio della Lega. Dagli errori si deve imparare, non ripeterli”, la chiosa che non lascia spazio ad interpretazioni. Un anticipo sul disastro vannacciano Molinari lo aveva dato già ieri sera a Porta a Porta: “La Lega ha sempre preso voti da destra, sinistra e centro, perché è post ideologica. Se si fa meno della media nazionale vuole dire che buona parte degli elettori leghisti non si sono riconosciuti”.

Zaia torna alla Liga Veneta

Se Molinari ci va giù duro, come definire le parole di Luca Zaia? “Vannacci ha distrutto il partito”, accusa il Doge pronto a correre alle regionali con una sua lista sotto il segno dell’originaria Liga Veneta. Per un altro governatore del Nord come il lombardo Attilio Fontana, la debacle toscana e tutte le scelte che l’hanno preceduta “è la constatazione che la Lega deve continuare a essere il partito dei territori, il partito della gente. Bisogna riprendere in mano quelli che sono i nostri valori, i motivi per cui tutti noi siamo entrati a far politica e la gente ci riconosce in quello”.

Non si deve uscire dai confini lombardi per trovare un altro pezzo da novanta del partito ancora più inferocito del suo governatore. Massimiliano Romeo, a capo del partito regionale nonché capogruppo al Senato, non fa sconti alle scelte del segretario, da Vannacci allo spostamento eccessivo a destra, che non aveva sottaciuto già al momento della sua investitura alla segreteria lombarda. Oggi pure lui, non certo felice per la cessione della candidatura alla presidenza della Lombardia a Fratelli d’Italia, le ripete con molto più vigore.

Un rombo di tuono quello che si alza nel partito, dall’alto verso il basso e viceversa attraversandolo in quel Nord dimenticato e cancellato pure nel simbolo. Ma è un autogol fatto e finito ciò che Salvini credeva e aveva venduto come un progetto politico degno di quello del Ponte sullo Stretto. Il silenzio dopo la tempesta toscana che è arrivato dal leader nasconde, o prova farlo, molto. Imbarazzo e difficoltà, fuor di dubbio. Ma anche la consapevolezza di chi sa di aver sbagliato.

I due forni di Matteo

Ieri in alcune telefonate ai maggiorenti il Capitano avrebbe manifestato ben altro rispetto alla rivendicazione della bontà della scelta sul Generale. Un dar ragione ai detrattori e critici interni che sarebbe il conseguente sviluppo di una politica dei due forni studiata e non rivelata dal segretario.

Fosse andata bene in Toscana, avrebbe messo un’altra volta il cappello sulla testa orfana del basco amaranto. Nel caso contrario, quello verificatosi, non avrebbe difeso il mancato stratega cui aveva lasciato mano libera nella sua regione, a partire dalle scelte rivelatesi tutt’altro che azzeccate, delle candidature. Una delle vittime del Generale, l’ex capogruppo in Regione Giovanni Galli che s’era visto togliere il ruolo di capolista si prende la rivincita: “Ha fatto le scelte, stilato le liste, impostato la campagna elettorale. Nessuno conosceva gli altri candidati, a parte il suo uomo di fiducia Guglielmo Mossuto. Erano figure immaginarie. Ora – dice riferito a Vannacci - dovrebbe prendere la valigia e andare a occuparsi di altro”. E di certo l’ex incursore del Col Moschin non troverebbe aiuto, in Susanna Ceccardi, sua collega toscana a Bruxelles, che per le critiche alla gestione delle liste e della campagna elettorale s’era pure presa un rimbrotto da Salvini.

Ritorno in via Bellerio

Lui, il Capitano con la truppa in rivolta, adesso deve trovare il modo di venirne fuori. Nessuno chiede la sua testa, né pare avere intenzione di farlo. Ma un vero cambio di rotta, questo sì. Mai prima d’ora s’erano sentite parole e toni come quelli che ormai della protesta fanno un coro che manco quello del Va pensiero del Nabucco, tanto per tornare alle origini.

Se non alle origini, certamente su una via diversa e più lontana da quella imboccata verso la destra sovranista col passo marziale verso il dirupo del Generale, sembra andare anche il linguaggio dei simboli che in politica spesso se non sempre sono sostanza. Salvini ha appena convocato il consiglio federale. E dopo anni di riunioni romane, l’organo delle grandi decisioni e artefice di svolte importanti tornerà a riunirsi a Milano, nella storica sede di via Bellerio. Un segno.