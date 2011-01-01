ECONOMIA DOMESTICA

Auto, frena tutta la filiera. Fatturato in calo del 5,6%

La crisi della componentistica. Vavassori (Anfia): "Ha toccato il fondo e serve un'impresa". E mentre tutto va a ramengo il Governo istituisce la festa di San Francesco "che ha un costo di 4 miliardi di euro". Nessuna preclusione all'arrivo dei cinesi

Gli industriali non cercano santi in paradiso. Anzi, Roberto Vavassori, il presidente di Anfia, in occasione della presentazione dei dati dell’Osservatorio sulla componentistica automotive critica apertamente la decisione del Governo di istituire la festa nazionale di San Francesco, che ha un costo di 4 miliardi l’anno. Poi spiega che il 2025 sarà l’anno durante il quale l’industria dell’automobile toccherà il fondo e che è necessaria un’impresa per rimettersi in carreggiata.

Frenata della componentistica

Lo scenario è di quelli da mettersi le mani nei capelli e a fotografare la difficoltà che stanno vivendo le imprese della componentistica automotive sono i numeri che emergono dall’indagine di settore realizzata dall’Osservatorio per Camera di commercio di Torino e Anfia.

In calo del 6% la crescita dei ricavi a livello nazionale e le previsioni per il 2025 sono all'insegna del pessimismo in termini di fatturato, ordinativi, occupazione e investimenti. In Piemonte il fatturato delle imprese della componentistica è in calo del 5,6% e viene evidenziata una riduzione degli occupati del 2,4%. Inoltre un’impresa su due prevede la contrazione dell’occupazione e nel secondo trimestre del 2025 il 47% delle imprese prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali.

In caduta libera anche l’andamento della quota di fatturato medio generato da vendite a Stellantis e Iveco. Se in Italia la percentuale dal 2022 è stabile al 35,5%, le imprese piemontesi negli ultimi quattro anni hanno subito un calo del fatturato del 10% passando dal 49,6% del 2021 al 39,9% del 2024.

“Fare l’impresa”

“Siamo uomini di impresa, ma in questi tempi ci è chiesto di fare l’impresa”, ha spiegato il presidente dell’Anfia, Vavassori, nel suo intervento alla platea di istituzioni e addetti ai lavori che era al Museo dell’Automobile per conoscere il risultato dell’indagine sulla componentistica, “Il 2024 non è stato un anno brillante, il 2025 è peggio. Abbiamo toccato il fondo”.

Parole che di certo non fanno trapelare ottimismo e che sono state il preludio all’affondo contro la decisione del Governo di “aggiungere 4 miliardi di costo all’economia italiana, mentre noi reclamiamo a gran voce competitività insieme al professor Draghi da più di un anno”. Il riferimento ovviamente è all'istituzione della festa nazionale di San Francesco che sempre Vavassori ha auspicato possa essere rivista.

La ricetta in tre passaggi

Le cause della crisi sembrano individuate. A pesare secondo Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino, sono le crisi internazionali, la transizione energetica, il mutamento degli equilibri mondiali e i dazi: “In un quadro così complesso le nostre aziende, dopo anni di relativa crescita, subiscono nel 2024, e prevedono per il futuro, contrazioni dei ricavi ed effetti sull'occupazione, più accentuati proprio in Piemonte”.

Per risolvere la questione non c’è un’unica soluzione. La prima condizione necessaria, secondo l’Anfia, è superare un approccio ideologico sul versante dell’elettrificazione dei veicoli. Bene anche l’arrivo degli incentivi, anche se su questo fronte qualche critica viene sollevata: “È un provvedimento che non è stato gestito bene”, ha detto Vavassori che poi ha spiegato che sugli effetti della misura “c'è molta attesa, ma non dimentichiamo che sono solo 39.000 veicoli perché è troppo generoso l'incentivo di 11.000 euro per veicolo. Avevamo chiesto senza essere ascoltati di ridurlo alla metà, 5.500 euro per veicolo, qualcosa che ricorda gli incentivi dati a suo tempo dal Mimit. Questo avrebbe raddoppiato la platea a quasi 80.000 veicoli e avrebbe aiutato in modo sostanziale l'ascesa della mobilità elettrica”.

Infine la carta cinese. L’arrivo delle case automobilistiche cinesi potrebbe essere un’opportunità, ma a condizione che venga utilizzata la componentistica prodotta in Europa. “Abbiamo organizzato a febbraio con un grosso produttore cinese, Byd, una serie di 170 incontri one to one per cercare di proporre le nostre competenze nel momento in cui decidesse di arrivare in Europa. È questo che deve fare l'Anfia”.