Amiat, sciopero nazionale venerdì 17 ottobre

Sciopero all'Amiat venerdì 17 ottobre: in occasione della protesta nazionale indetta dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori - spiega una nota dell'azienda - tutti i servizi aziendali del comparto igiene ambientale legati alla raccolta rifiuti, spazzamento, igiene ambientale, Call Center e ai Centri di Raccolta del territorio potrebbero subire sospensioni o riduzioni. Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza. Le attività riprenderanno regolarmente al termine della giornata di sciopero con l'adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi.