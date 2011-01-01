Uliano, Stellantis investa in Europa come negli Stati Uniti

"Stellantis deve fare anche negli altri continenti quello che fa negli Usa. Deve investire anche in Europa a partire dall'Italia. Se l'Italia, come l'azienda dice, è una delle tre gambe del gruppo bisogna fare in modo che anche questa viaggi come le altre. In Nord America si fanno investimenti, si facciano anche in Europa". Lo afferma il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano. "Anche in Italia la strategia deve essere di rafforzamento dei volumi e dell'occupazione. Abbiamo tanta cassa integrazione, si sono persi 9.000 posti di lavoro", osserva Uliano. "I dati relativi alla produzione nei primi nove mesi - prosegue - dimostrano che servono ulteriori investimenti e una strategia di prodotto per le fabbriche italiane. Da Filosa ci aspettiamo un piano che rafforzi i prodotti e sviluppi gli stabilimenti. Tra le priorità c'è quella di Termoli, dove la scelta di bloccare l'investimento sulle batterie sta mettendo in discussione le prospettive dello stabilimento e l'occupazione. Vogliamo che Filosa ci assicuri che nessuna fabbrica italiana sarà chiusa e non ci saranno licenziamenti unilaterali".