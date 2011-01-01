Inalpi acquisisce il gruppo dei formaggi Marenchino

È stata formalizzata l'acquisizione da parte di Inalpi del gruppo Marenchino. "L'obiettivo di questa operazione è fornire supporto al territorio per rilanciare una storica realtà produttiva e, per questo, abbiamo rilevato il fatturato, i dipendenti e acquistato i marchi del gruppo. L'acquisizione è resa possibile da un contestuale piano industriale che prevede l'ampliamento della presenza e il consolidamento della posizione di Inalpi nel comparto lattiero-caseario piemontese. In un'ottica più ampia, prevediamo inoltre la creazione di specifiche divisioni Inalpi, tra cui la Divisione Inalpi Dop all'interno della quale sarà coinvolto per la sua esperienza e conoscenza Bartolo Marenchino" spiega Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi. Il progetto ha avuto il suo avvio nel luglio 2025 con la presentazione da parte di Inalpi di un'offerta irrevocabile per l'acquisizione del gruppo Marenchino, noto per la produzione di formaggi tipici piemontesi (Toma, Bra, Raschera, Tomini). L'operazione - spiega Inalpi in una nota - rappresenta un intervento di potenziamento industriale, di valorizzazione del territorio e coinvolge una trentina di dipendenti diretti, assumendo così una duplice valenza nel preservare sia un'importante know-how, che valorizzare le competenze professionali dei lavoratori, in un settore fondamentale per l'economia locale. "Il percorso che Inalpi sta compiendo in questi anni è volto a una crescita continua. Una scelta che anche i numeri confermano essere corretta: abbiamo chiuso il 2024 a oltre 300 milioni di fatturato e abbiamo una previsione, per il 2025, che ci fa ipotizzare di poter raggiungere circa 320 milioni di euro. In questo contesto e con la consapevolezza di poter rafforzare la nostra posizione, riteniamo nostro compito di imprenditori, metterci in gioco per rilanciare una storica realtà produttiva e valorizzare le comunità che intorno a essa vivono la propria quotidianità" conclude Invernizzi.