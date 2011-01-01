Regione Piemonte convoca tavolo su situazione siti ex Ilva

La Regione Piemonte convoca un tavolo di crisi sull'ex Ilva il 28 ottobre, nel grattacielo sede dell'ente, con l'obiettivo di "monitorare l'evoluzione della situazione dei siti di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, tutelare l'occupazione e garantire prospettive industriali solide e durature ai lavoratori", come si legge in una nota. L'incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti aziendali, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, dando piena continuità a un presidio in corso da oltre due anni. "Il Piemonte non intende restare spettatore - dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio , il vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino e l'assessore alla Logistica e alle Grandi Infrastrutture Enrico Bussalino -. Il lavoro va difeso con i fatti, e il nostro compito è quello di mantenere un presidio costante affinché nessuno venga lasciato solo. In un momento in cui la siderurgia vive una fase complessa, è fondamentale che i territori e le istituzioni si muovano insieme per chiedere certezze e soluzioni concrete". "Il Piemonte - proseguono Cirio, Chiorino e Bussalino - rappresenta un tassello strategico della filiera siderurgica nazionale. I siti di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara sono stabilimenti produttivi che abbiamo il dovere di tenere vivi, perché dietro di loro vi sono persone e famiglie, competenze e una storia industriale che meritano rispetto. Per questo abbiamo voluto riconvocare il tavolo, per dare continuità al confronto avviato due anni fa".