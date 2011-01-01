SALA ROSSA

Lo Russo, un avanzo di balera

Il sindaco diserta l'appuntamento di ballo a Palazzo civico. Invitati tutti i dipendenti comunali "fino a esaurimento posti". Peccato, sarebbe stata l'occasione per festeggiare il compleanno, ma c'è da scommetterci che ci penseranno gli elettori a farlo ballare

Se d’estate lo si è visto fare “quattro salti in balera”, Stefano Lo Russo avrebbe potuto replicare – ma in versione istituzionale – tra le colonne di Palazzo Civico. Il sindaco di Torino, fresco cinquantenne, ha infatti avuto oggi un’occasione perfetta per celebrare mezzo secolo di vita (e di carte da firmare): una sessione danzante per dipendenti e consiglieri comunali, con tanto di invito ufficiale recapitato via mail dagli uffici delle Iniziative istituzionali.

“Appuntamento in Sala Colonne per un momento di ballo a ritmo di musica – fino a esaurimento posti”. Così recitava l’invito che, più che entusiasmo, ha suscitato una discreta dose di ironia tra i banchi e gli uffici, dove qualcuno ha commentato che, con certi ritmi, il Comune balla già da anni… ma sul posto.

Al Comune di Torino si balla

Ad aprire le danze – e non quelle politiche – la presidente del consiglio comunale Maria Grazia Grippo. Poi via libera ai “passi pirotecnici” promossi dall’iniziativa “Balla Torino”, progetto pensato per portare un po’ di ritmo nei luoghi di lavoro (e magari alleggerire l’aria pesante di Palazzo Civico).

Non è nemmeno la prima volta che il municipio si trasforma in una balera: i veterani ricordano quando si ballò addirittura nel cortile d’onore, tra un verbale di giunta e un valzer improvvisato. Segno che, sotto i lampadari del Comune, il passo del liscio resiste più delle mozioni d’ordine.

Il sindaco, però, ha deciso di disertare evitando di “fare un salto” – in tutti i sensi – per brindare al ritmo di un Chachacha ai suoi cinquant’anni tondi tondi. Del resto, a Torino, i passi più difficili non sono quelli di danza, ma quelli tra un’elezione e un’altra. E pensare che Lo Russo avrebbe forse trovato sulla pista il ritmo giusto per tenere insieme una maggioranza, questa sì ballerina: un valzer che, finora, non è mai riuscito a ballare.