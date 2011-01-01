POLVERE DI (5) STELLE

M5s seppellisce il campo largo, fronda piemontese anti Conte

Appendino contesta la linea del presidente e spinge per differenziarsi dal Pd. "Ci hanno fatto digerire alleanze contro natura" dice Russi. Unia: "Pensiamo a fare qualcosa per i cittadini piuttosto che a battere le destre". Disabato indica la via

All’indomani delle regionali in Toscana, per il Movimento 5 Stelle è il momento della riflessione. I pentastellati entrano per la prima volta in maggioranza, ma il loro appoggio al presidente Eugenio Giani – che avevano avversato nei cinque anni precedenti – è costato caro in termini di consensi, avendo raccolto poco più del 4% e risultando la lista meno votata della coalizione, ampiamente dietro ad Avs (7%) e ai renziani di Casa Riformista (8,9%). E se il presidente Giuseppe Conte parla di “vittoria schiacciante che conferma la bontà del progetto”, la sua vice Chiara Appendino, la vede in maniera radicalmente diversamente, al punto da ventilare l’ipotesi di dimissioni. Secondo l’ex sindaca di Torino l’attuale linea del Movimento è troppo appiattita su quella del Partito Democratico, e questa mancanza di spazio autonomo è deleteria, producendo disaffezione e disorientamento tra gli elettori e gli attivisti.

L’ex sindaca di Torino avrebbe addirittura messo sul piatto le sue dimissioni dalla carica di partito ricevendo ieri sera un rimbrotto piuttosto stizzito di Conte: “Ieri abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto in congiunta, non c'è stato nessun annuncio di dimissioni e io non ho ricevuto nulla. Permettetemi pure di dire che sono il presidente che ha nominato la vicepresidente: credo che, se ci fossero dimissioni, sarebbero arrivate prima a me. Non sono arrivate e poi in questo contesto non avrebbe neppure nessuna logica, perché tenete conto che io devo andare in votazione per quanto riguarda il rinnovo della presidenza; quindi siamo tutti in scadenza e scadono automaticamente anche i vicepresidenti”.

Intanto, le ultime débâcle si trasformano in un monito, condiviso da tutti i maggiori esponenti 5s piemontesi: se rifacciamo la stessa cosa a Torino, appoggiando la ricandidatura a sindaco di Stefano Lo Russo in nome dell’unità del campo largo dopo avergli fatto la guerra per tutto il mandato, affondiamo anche qui.

Alleanze contro natura

Da sempre critico nei confronti dell’ipotesi di campo largo in salsa torinese, il capogruppo pentastellato in Sala Rossa Andrea Russi non può che condividere la linea dell’Appendino, e chiede un cambio di rotta: “Una riflessione è necessaria, ci hanno fatto digerire delle alleanze contro natura e questo si è tradotto in una perdita di consensi. Dobbiamo tornare a parlare a chi non è andato a votare, anche perché molti di loro votavano per noi”. Russi punta il dito contro la decisione di sostenere una figura a lungo osteggiata come Giani, che ha portato a una spaccatura tra gli attivisti locali, e teme che lo stesso problema si ripresenti in Campania, dove si vota a fine novembre: “È vero che esprimiamo un candidato presidente come Roberto Fico che ha ottime possibilità di vincere, ma ci siamo fatti andar giù le scelte di De Luca, gli elettori non potranno non tenerne conto”.

Genova sì, Milano no

Russi chiarisce di non essere contrario all’alleanza con il Pd, ma non in questi termini, e cita un esempio positivo come quello di Genova: “Lì abbiamo appoggiato un candidato di rottura come Silvia Salis, non ci siamo snaturati e abbiamo fatto un buon risultato. Serve un ragionamento sull’identità, altrimenti continueremo a perdere consensi”. Porte chiuse, ça va sans dire, al campo largo torinese, dove si riproporrebbe lo stesso tema della Toscana, finendo per appoggiare un candidato avversato duramente nei cinque anni precedenti: “Il tema non è solo il nome di Lo Russo, ma la sua visione della città: anche ieri nel presentare il piano regolatore ha elogiato il modello Milano, che è quanto più distante possa essere dalla nostra proposta politica”.

Battere le destre? Non serve

Sulla stessa linea di Appendino e Russi anche il coordinatore cittadino del M5s Alberto Unia, che con l’ex sindaca è stato assessore all’ambiente e oggi siede in Consiglio Regionale: “Il ragionamento non dev’essere quello di battere le destre, ma fare qualcosa di davvero utile per migliorare la vita dei cittadini”. Una sconfessione abbastanza netta della linea Conte, ormai a traino della “testardamente unitaria” segretaria dem Elly Schlein, anche lei non esente da critiche all’interno del suo partito, dov’èaccusata al contrario di essere troppo accondiscendente con i 5s. Anche secondo Unia però il tema delle alleanze è secondario rispetto a quello dell’identità del Movimento: “Per essere credibili bisogna essere coerenti, per questo dobbiamo capire chi siamo e dove vogliamo andare”. Possibilmente, quanto più lontani dal Pd.

“Qui non siamo genuflessi”

A partire dalle parole di Appendino, in Piemonte prende vita dunque una fronda interna ai pentastellati, che propone una strada alternativa a quella intrapresa, che ha portato a un’erosione di consensi a livello nazionale. E la linea per invertire la rotta prova a tracciarla la capogruppo dei 5s a Palazzo Lascaris Sarah Disabato, che rivendica uno spazio di autonomia all’interno delle opposizioni alla giunta regionale di centrodestra guidata da Alberto Cirio: “Noi teniamo le nostre posizioni su molti temi e non siamo genuflessi, come dimostra la scelta di correre da soli alle ultime regionali e il voto di martedì sui sottosegretari regionali, dove il Pd ha votato a favore e noi ci siamo opposti con forza”. Differenziarsi è quindi l’unica via per non finire schiacciati, senza rinnegare lo spirito di collaborazione ma evitando di renderlo un dogma: “Dove si può costruire qualcosa insieme si costruisce, ma sempre restando restando fedeli alle nostre idee”. Voci che appaiono minoritarie a livello nazionale trovano un consenso pressoché unanime a Torino, e chissà che, differenziandosi sempre più da Conte, Appendino non si prepari a prenderne le redini.