Piemonte, 8 milioni per tutelare la biodiversità

Con un Bando Biodiversità, finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027, la Regione Piemonte ha stanziato 8 milioni di euro, di cui oltre 4 milioni già assegnati per finanziare undici progetti di conservazione e recupero degli habitat naturali, tutela delle specie e valorizzazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000. Il bando, aperto fino a dicembre 2025, è rivolto a Comuni e enti di gestione delle aree protette piemontesi, e punta a migliorare la qualità ambientale dei territori attraverso interventi di tutela e recupero della biodiversità locale. Le azioni vanno dalla creazione di zone umide e habitat per anfibi, uccelli e rettili, al contenimento delle specie invasive, fino alla riqualificazione di ex aree estrattive e alla valorizzazione delle aree verdi urbane. "La biodiversità è la più grande infrastruttura naturale che possediamo - sottolinea l'assessore alla Montagna e alla Biodiversità, Marco Gallo -. Proteggerla significa investire nella sicurezza, nella qualità della vita e nella capacità dei nostri territori di reagire ai cambiamenti climatici. Con il Bando Biodiversità vogliamo promuovere progetti concreti, capaci di rigenerare ecosistemi, tutelare le specie e restituire valore ai territori". A Cuneo gli interventi più significativi riguardano il Parco fluviale Gesso e Stura. Sempre in provincia, a Bagnolo Piemonte, il progetto MosaiCo amplierà i pascoli e creerà nuove aree arbustive a sostegno della biodiversità pastorale. Nel Torinese i progetti vanno dal recupero ambientale dell'ex cava Battagliana-Isolone a San Sebastiano da Po alla riqualificazione del Parco del Sabiunè di Chivasso, fino al grande progetto del Parco del Po Piemontese. A Moncalieri è prevista la riqualificazione naturalistica del Parco del Castello Reale, mentre a Rivoli, al Parco Margherita Hack, sono previsti lavori per la conservazione degli habitat naturali. Nell'Astigiano il Parco Paleontologico vedrà interventi di rivegetazione e contenimento delle specie esotiche invasive. Nel Verbano Cusio Ossola si punta alla gestione sostenibile del corridoio ecologico che collega il Parco nazionale della Val Grande alla Riserva del Sacro Monte di Ghiffa. Nel Vercellese il lavoro coinvolge i Comuni di Albano Vercellese, Greggio, Oldenico e Villata per azioni coordinate di recupero ecologico. Nel Biellese, a Viverone, verrà creata una nuova area umida.