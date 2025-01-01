Ad Acqui il tour mondiale Vespucci e il Villaggio Italia

10:39 Giovedì 16 Ottobre 2025

In occasione della 58/a edizione di Acqui Storia il Comune ha istituito il primo riconoscimento dedicato alla promozione e valorizzazione del "Sistema Paese Italia". Il Premio Speciale "Made in Italy" 2025 sarà conferito sabato 18 ottobre alla Marina Militare e a Difesa Servizi per la realizzazione del "Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia", che porta da oggi in città un circuito di installazioni urbane dedicate al progetto. Lo ritireranno l'ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sottocapo di Stato Maggiore, e Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi. Il progetto nasce da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto e ha unito la tradizionale attività di addestramento e di Naval Diplomacy della Nave Scuola della Marina militare con la promozione delle eccellenze nazionali. In occasione dell'appuntamento di sabato all'Ariston, sarà proposta una riproduzione in scala della celebre Nave Scuola.

print_icon