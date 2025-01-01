Ad Acqui il tour mondiale Vespucci e il Villaggio Italia

In occasione della 58/a edizione di Acqui Storia il Comune ha istituito il primo riconoscimento dedicato alla promozione e valorizzazione del "Sistema Paese Italia". Il Premio Speciale "Made in Italy" 2025 sarà conferito sabato 18 ottobre alla Marina Militare e a Difesa Servizi per la realizzazione del "Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia", che porta da oggi in città un circuito di installazioni urbane dedicate al progetto. Lo ritireranno l'ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sottocapo di Stato Maggiore, e Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi. Il progetto nasce da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto e ha unito la tradizionale attività di addestramento e di Naval Diplomacy della Nave Scuola della Marina militare con la promozione delle eccellenze nazionali. In occasione dell'appuntamento di sabato all'Ariston, sarà proposta una riproduzione in scala della celebre Nave Scuola.