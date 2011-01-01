Stop ai bus in val Tanaro, Grandabus garantisce continuità

Il consorzio Grandabus fa sapere di avere messo in campo le proprie aziende di autolinee per coprire le tratte rimaste scoperte in valle Tanaro, dopo il sequestro disposto dalla procura di Cuneo a carico della società Riviera Trasporti Piemonte. L'intervento ha il supporto dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese, del settore trasporti della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo. "Abbiamo ritenuto doveroso intervenire - dichiara Bus Company, azienda capofila del consorzio Grandabus - per garantire un servizio essenziale a un territorio che non può permettersi di restare isolato. Stiamo impiegando, insieme alle altre aziende consorziate, tutti i mezzi e le risorse disponibili per coprire le linee e ristabilire quanto prima un servizio stabile e sicuro". Nella giornata di ieri la procura aveva disposto il sequestro di 18 autobus appartenenti alla società che gestisce i servizi di trasporto pubblico lungo le linee Ceva-Viola-Saint Gréé, Pamparato-Roburent-Mondovì e Imperia-Ormea-Mondovì. Alla base dei controlli e del fermo alcune verifiche di sicurezza sui mezzi e su presunte irregolarità nella manutenzione. Le indagini procedono ora per attentato alla sicurezza dei trasporti e falso documentale.