A Torino prezzi -0,2% su agosto e +1,5% sullo scorso anno

A settembre 2025, a seguito della rilevazione dei prezzi effettuata dall'ufficio di statistica del Comune di Torino, l'indice complessivo dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) è risultato pari al 121,1, segnando una variazione del -0,2% rispetto al mese precedente e del +1,5% rispetto a settembre 2024 (tasso tendenziale). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto segnano un -0,4% sul mese precedente e +2,4% su settembre 2024. I prezzi dei prodotti a media frequenza d'acquisto una variazione del -0,5% rispetto ad agosto 2025 e del +1,5% rispetto all'anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d'acquisto segnalano una variazione del +0,2% rispetto al mese precedente e del -0,1% rispetto a settembre 2024. Nella tipologia di prodotto dei "beni" si rileva -0,1% su base congiunturale e +0,7% su base tendenziale. Per i beni alimentari -0,8% sul mese precedente e +3,1% sull'anno precedente, per quelli energetici +0,2% sul mese precedente e -2,8% sull'anno precedente, per i tabacchi invariato sul mese precedente e +3,2% sull'anno precedente, per gli altri beni +0,2% sul mese precedente e +0,4% sull'anno precedente. Quanto ai "servizi" si registra -0,6% su base congiunturale e +2,5% su base tendenziale. Per quelli relativi all'abitazione non ci sono variazioni sul mese precedente e c'è un +2,6% sull'anno precedente. Per i servizi relativi alle comunicazioni -0,2% sul mese precedente e -0,1% sull'anno precedente, per quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona +0,1% sul mese precedente e +4,3% sull'anno precedente, per quelli relativi ai trasporti -3,8% sul mese precedente e +2,2% sull'anno precedente, infine per i servizi vari +0,1% sul mese precedente e +0,6% sull'anno precedente. L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala -0,3% rispetto al mese precedente e +1,8% rispetto all'anno precedente.